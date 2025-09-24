Hrôzostrašný nález pri Košiciach: Muž objavil pri dome lebku, našli aj zvyšok kostry! Môže ísť o nezvestnú ženu

NIŽNÝ KLÁTOV - V obci Nižný Klátov neďaleko Košíc došlo k hrôzostrašnému objavu. Miestny obyvateľ našiel v susednej záhrade ľudskú lebku, čo viedlo k rozsiahlemu policajnému vyšetrovaniu. Kriminalisti následne odkryli ďalšie časti ľudskej kostry.
O šokujúcom objave v obci neďaleko Košíc informovala TV Joj. Miestny muž, vracajúci sa z hubárčenia, narazil v jednej zo záhrad na ľudskú lebku. Tento nález okamžite privolal na miesto kriminalistov, ktorí následne do neskorých večerných hodín prehľadávali okolie v snahe nájsť ďalšie časti kostry.
Podľa informácií poskytnutých TV Joj, pozostatky boli zahrabané v zemi a na ich vydobytie museli zasahujúce zložky použiť krompáč. Lebku údajne odkryla lesná zver, zatiaľ čo zvyšok kostry lokalizovali policajné psy, ktoré označili niekoľko miest v záhrade.
Polícia potvrdila nález kostrových pozostatkov
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, Lenka Ivanová, potvrdila nález kostrových pozostatkov, pravdepodobne ľudského pôvodu. K prípadu sa vyjadril aj hovorca Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Jozef Bálint, ktorý uviedol, že príslušníci HaZZ asistovali polícii pri osvetlení miesta nálezu pomocou prenosných LED svietidiel.
Vyšetrovatelia nevylučujú možnosť, že by mohlo ísť o telesné pozostatky 46-ročnej ženy, ktorá je už približne rok nezvestná a v minulosti obývala dom na predmetnom pozemku. Identitu zosnulej však budú môcť s istotou potvrdiť až výsledky DNA testov. "Po vykonaní obhliadky miesta bolo vo veci začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Vzhľadom na prebiehajúce úkony nateraz viac informácií nie je možné poskytnúť, " dodala Ivanová.