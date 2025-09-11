Exkluzívny večer hudby a kulinárskeho umenia!

Hudba, ktorá pohladí dušu a večera, ktorá rozmazná vaše zmysly. Presne to čaká hostí na jedinečnom podujatí - Koncert Dávida Bíleka v spoločenskej sále Koňareň, Prešov, ktoré sa uskutoční 28.10.2026 o 18.00
Dávid Bílek, charizmatický spevák známy svojím nezameniteľným hlasom a emotívnym prejavom, pripraví pre publikum špeciálny gitarový koncert. Tento hudobný zážitok bude dokonale doplnený luxusnou večerou v podaní špičkových šéfkuchárov. Hostia si vychutnajú gurmánske menu s dôrazom na čerstvosť a prémiové suroviny, pričom každý chod bude ladiť s atmosférou koncertného večera.
"Chceme ľuďom priniesť niečo výnimočné – spojenie hudby a gastronómie na najvyššej úrovni, a to všetko v našej nádhernej sále, ktorá celý zážitok umocní."
Počet miest je limitovaný, preto odporúčame rezerváciu čo najskôr.
Vstupenky: www.predpredaj.sk
