SaS sa obáva, že nový tender na záchranky tak skoro nebude

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS kritizuje zmeny týkajúce sa prevádzkovania ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS), ktoré v stredu (10. 9.) schválil parlament. Upozorňuje na to, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) si tak bude môcť so záchrankami robiť, čo chce. Obáva sa preto, že nový tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS tak skoro nebude. Vyplýva to z vyjadrenia poslancov Národnej rady (NR) SR Jany Bittó Cigánikovej a Tomáša Szalaya (obaja SaS) na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„To, čo sa v stredu v NR SR schválilo, napriek tomu, že sme na to celá opozícia upozorňovali, umožňuje ministrovi zdravotníctva potom, čo uplynie šesťročná licenčná lehota na prevádzkovanie ZZS, poveriť bez akejkoľvek súťaže, bez akýchkoľvek kritérií, bez akýchkoľvek dodatočných podmienok, okrem čestného vyhlásenia, ktorúkoľvek inú záchranku. A pozor, na dobu neurčitú, to znamená, že teoreticky donekonečna a bez toho, aby sa rešpektoval v zákone schválený trhový podiel, že jeden prevádzkovateľ ZZS nemôže prevádzkovať viac ako 25 percent staníc ZZS,“ poznamenal Szalay.
Bittó Cigániková upozornila na to, že dosiaľ muselo ministerstvo v prípadoch, keď povolenie na prevádzkovanie zaniklo, čakať na riadne konanie a vyhlásiť súťaž. „Po novom však ministerstvo môže vybrať kohokoľvek bez súťaže, bez ohľadu na limity, a to časové aj trhové,“ podotkla. Vyjadrila preto obavy, že tender sa bude obchádzať. „Môže sa tak stať, že jednoducho ten, kto má dobré kontakty, dostane miesto, respektíve ten bod bez akejkoľvek súťaže,“ doplnila.
Parlament v stredu schválil zákon o psychologickej a psychoterapeutickej činnosti. Súčasťou neho bol aj pozmeňujúci návrh k zmenám pri záchrankách. Ten prináša úpravu postupu pri zrušení povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS alebo pri jeho nevydaní. Ministerstvo zdravotníctva tak po novom bude môcť v prípade, ak poskytovateľovi zruší povolenie, vydať poverenie na dočasné prevádzkovanie daného sídla inému poskytovateľovi, ktorý povolenie má. Šéf rezortu zdravotníctva už skôr návrh obhajoval s tým, že ide len o spresnenie toho, čo už v súčasnosti v legislatíve je.