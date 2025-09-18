KDH vyzýva Šaška, aby prijal politickú zodpovednosť za tender na záchranky

BRATISLAVA - Opozičné KDH opätovne kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) pre situáciu okolo tendra na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Vyzýva ho, aby prijal politickú zodpovednosť. Upozorňuje na to, že pochybnosti okolo tendra dosiaľ nevyvrátil. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady SR Františka Majerského a Petra Stachuru (obaja KDH).
„Šaško, ako sa táto kauza prevalila, hovoril, že tender na záchranky je zrušený. Ten však zrušený nebol. Minister klame. (...) Šaška sme sa zároveň pred mesiacom cez infozákon pýtali, nech nám povie, na základe čoho rozhodol o ukončení tendra. On však ani po mesiaci neodpovedá a porušuje tým ďalší zákon,“ poznamenal Majerský na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Spolu so Stachurom vyjadrili svoje obavy z toho, čo bude ďalej so záchrankami na Slovensku. Stachura takisto kritizoval v parlamente nedávno schválený návrh, ktorý upravuje postup pri zrušení povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS alebo pri jeho nevydaní. „Ten okrem iného prináša to, že firmy, ktoré doteraz poskytovali ZZS, ju môžu poskytovať naďalej a na dobu neurčitú,“ okomentoval.
Opozícia v lete opakovane kritizovala tender na záchranky. Hovorila o netransparentnosti. Minister zdravotníctva v súvislosti s kritikou tendra reagoval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Avizoval takisto zrušenie tendra zákonným spôsobom. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR ho zrušilo v stredu 13. augusta. Viaceré opozičné strany však žiadali zverejnenie podrobností.
Šaško avizoval vyhlásenie nového tendra. Ubezpečoval, že končiace sa licencie bude možné predĺžiť. Parlament v septembri schválil zmeny týkajúce sa prevádzkovania ambulancií ZZS. Tie prinášajú úpravu postupu pri zrušení povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS alebo pri jeho nevydaní. Ministerstvo zdravotníctva tak po novom bude môcť v prípade, ak poskytovateľovi zruší povolenie, vydať poverenie na dočasné prevádzkovanie daného sídla inému poskytovateľovi, ktorý povolenie má.