Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat

KOŠICE - Cestná sieť na Slovensku sa naďalej zlepšuje a najnovším dôkazom je aj otvorenie juhovýchodného obchvatu Košíc. Ako prebiehala jeho výstavba?
Projekt R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsek je dôležitým strategickým projektom nielen pre východné Slovensko, ale aj samotné Košice. Realizáciu zabezpečila spoločnosť EUROVIA SK v združení s EUROVIA CZ pre Národnú diaľničnú spoločnosť v období od marca 2022 do augusta 2025. Dĺžka nového úseku je viac než 14 kilometrov.
Priame napojenie na D1 a R4
Novovybudovaná trasa je dôležitá z viacerých uhlov pohľadu. Vytvorila priame prepojenie R4 od hraníc s Maďarskom cez D1 až po Prešov, čím významne posilní dopravnú infraštruktúru v košickom regióne. Juhovýchodný obchvat Košíc efektívne odvádza nákladnú dopravu mimo zastavaného územia mesta a jeho okolia, umožňuje vyhnúť sa centru mesta a zníži dopravné zaťaženie.
Obyvatelia tak získali bezpečnejšiu, ekologickejšiu a plynulejšiu cestnú sieť, čo sa prejaví v čistejšom ovzduší a nižšej hlučnosti. Dielo zároveň zlepšuje národné aj medzinárodné cestné spojenie. Podporuje mobilitu, hospodársky rozvoj a celkovú kvalitu života v regióne.
Projekt realizovala ako hlavný člen združenia stavebná spoločnosť EUROVIA SK, ktorá je súčasťou Skupiny VINCI Construction CS. Patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie stavebné firmy na Slovensku s výrazným postavením najmä v oblasti cestnej infraštruktúry.
Celý priebeh výstavby prebehol efektívne a v súlade so stanoveným harmonogramom, čo potvrdzuje vysokú mieru profesionality, organizačnej schopnosti a spoľahlivosti tímu.
Výstavba s viacerými výzvami
Stavba obchvatu bola technicky náročná – trasa sa križovala s riečnym tokom Hornád, železničnými traťami a vyťaženými cestami I., II. a III. triedy. Nachádza sa tiež v blízkosti obytných zón a záplavového územia. Napriek týmto výzvam sa projekt podarilo spoločnosti EUROVIA SK zrealizovať bez komplikácií a načas, a to vďaka profesionálnemu prístupu realizačného tímu.
Výstavba strategicky dôležitej stavby priniesla obyvateľom dostavbu mimoúrovňových križovatiek Košice – Juh a Hrašovík a kompletne novú mimoúrovňovú križovatku Krásna. Postavilo sa 13 mostných objektov, protihlukové steny v dĺžke 7,2 km a 52 preložiek inžinierskych sietí. Motoristi budú môcť využívať aj odpočívadlo Valaliky s kapacitou viac ako 120 vozidiel.
Nález munície aj archeologických nálezov
Nie je žiadnym prekvapením, že počas stavebných prác na rozsiahlych projektoch pracovné tímy častokrát odkryjú niečo dávno zabudnuté. V tomto prípade sa pod povrchom stavby ukrývali doslova nečakané poklady. Pyrotechnici totiž objavili takmer 200 kusov munície z druhej svetovej vojny vrátane granátov a nábojov.
Archeológovia zasa odkryli deväť lokalít. Celkovo na trase stavby preskúmali viac ako 2000 archeologických objektov a 140 hrobov z obdobia prvých poľnohospodárov až po stredovek. Medzi najvýznamnejšie nálezy patrí nález pohrebiska z doby bronzovej, obetnej jamy alebo studne z doby rímskej s dobre zachovanou výdrevou.
Myslelo sa aj na prírodu
Juhovýchodný obchvat Košíc bol pre spoločnosť EUROVIA SK jeden z najdôležitejších projektov v oblasti výstavby cestnej infraštruktúry, keďže spája vysoké technické nároky, komplexnú koordináciu a významný spoločenský dopad.
Počas prác sa však myslelo aj na environmentálne hľadisko. Revitalizovali sa mokrade, postavili sa navádzacie bariéry pre žaby a zábrany proti kolíziám vtáctva. Objem odkopanej a navezenej zeminy dosiahol neuveriteľných 2,5 mil. m³.
Projekt R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsek sa tak stal ďalším moderným pilierom cestnej infraštruktúry hodnej 21. storočia.
