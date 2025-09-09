Veľké ranné manévre v Bratislave: Prvý pohľad na samotnú BOMBU, polícia zasahuje aj s vrtuľníkom!

BRATISLAVA - Časť centra Bratislavy sa v utorok ráno od 6:00 hodiny evakuovala pre nález nevybuchnutej leteckej bomby z 2. svetovej vojny. Nález tejto nebezpečnej munície sa odohral ešte v pondelok 8. septembra večer. Bezpečnostné zložky štátu za účasti hasičov presunuli už deaktivovanú bombu hasičským autom na bezpečné miesto.
VIDEO Polícia vykonáva evakuáciu:
Evakuačná zóna na mape nižšie:
- polícia v doobedných hodinách evakuovala širšie centrum v oblasti pri Mlynských nivách pre nález bomby z 2. svetovej vojny,
- od 9:00 do 11:00 hodiny boli niektoré linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) pozastavené,
- bomba bola krátko po 11:00 hodine presunutá z centra Bratislavy na bezpečnejšie miesto, deaktivovaná bola o 10:45 hodine,
- verejnosť už pozná presnú polohu, kde sa bomba našla.
Aktualizované 11:37
Polícia priniesla z miesta činu aj detailnejšie zábery. Vidieť na nich priamo samotnú bombu a aj kopacie práce.
Aktualizované 11:30
Bratislavská sekcia polícia informovala, že bomba bola definitívne deaktivovaná o 10:45 hodine. Následne je zabezpečený jej prevoz na určené miesto. "V tejto chvíli už v evakuovanej oblasti nehrozí žiadne nebezpečenstvo a obyvatelia priľahlých budov sa môžu bezpečne vrátiť do svojich obydlí a zamestnaní," skonštatovala polícia.
Aktualizované 11:22
Policajno-hasičský konvoj odváža bombu z centra Bratislavy a život sa v danej lokalite vracia opäť do pôvodných koľají.
Aktualizované 11:14
Verejnosť má po niekoľkých hodinách prvýkrát možnosť na vlastné oči vidieť samotnú bombu. Tú presúval na bezpečné miesto žeriav hasičského auta.
Aktualizované 10:59
Pri utorkovej akcii zasahujú aj letecké zložky. Podľa našich informácií by sa blokáda centra mala čoskoro uvoľniť.
Aktualizované 10:45
Policajné zložky stále operujú v centre mesta a pracujú na zneškodnení a transportovaní bomby na iné miesto.
Aktualizované 10:22 - je známa poloha nájdenia samotnej bomby
Administrátori skupiny Sky Park informujú verejnosť, že bomba sa nenachádza na ich pozemkoch Alto Real Estate. "Objavená bola na pozemku pripravovanej novej centrály Západoslovenskej energetiky (ZSE), pod manažmentom developerskej spoločnosti Immocap," spresnila spoločnosť.
Aktualizované 9:50
Polícia uzavrela ďalší širší okruh pred zaistením leteckej bomby. Príslušníci vyzývajú z ampliónov ľudí, aby sa nezdržiavali na uliciach Landererova, Čulenova, Továrenská a Košická v centre mesta.
Aktualizované 9:07
Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren informoval, že dvojica dotknutých obchodných centier je dostupná, no len s obmedzeniami. "Evakuácia oblasti medzi ulicami Pribinova - Košická - Mlynské Nivy - Karadžičova/Dostojevského rad prebieha už od šiestej ráno a ukončená bude do 9:00 hodiny. Následne sa policajní pyrotechnici pokúsia deaktivovať a odviezť viac ako štvrť tony vážiacu leteckú bombu, ktorú včera podvečer našli na jednej zo stavieb v novom downtowne. Do dvanástej by malo byť po všetkom a všetky byty aj ostatné budovy v centre mesta by mali byť opäť prístupné," prisľúbil Chren, ktorý obyvateľom neodporúča si chodiť situáciu obzerať. "Aj tak nič neuvidíte, nie je však žiaden dôvod na paniku, treba len zachovať opatrnosť a prispôsobiť svoje cesty vzniknutej situácii," odkázal.
Aktualizované 8:05
Uzávierku v súvislosti s bombou bude mať aj Slovenská pošta. Dočasne sa tak uzatvoria dve pobočky, a to v obchodnom centre na Pribinovej ulici (Bratislava 18) a na Stanici Nivy (Bratislava 24). Informoval o tom Michal Petro zo Slovenskej pošty.
Klientom pošta odporúča využiť služby najbližších otvorených pôšt v iných častiach Bratislavy. Zároveň podotýka, že ani poštoví doručovatelia nebudú doručovať zásielky na uliciach, ktoré sú zahrnuté do bezpečnostného perimetra, teda Mlynské nivy, Košická, Landererova, Pribinova, Dostojevského rad a Karadžičova.
Aktualizované 7:46
Na miesto nálezu nebezpečnej bomby spred niekoľkých desaťročí dorazili hasičské zložky. Miestom sa ráno šíria rôzne informácie. Medzi inými aj tá, že sa čas ukončenia evakuácie môže predĺžiť o jednu hodinu, a teda na 10:00. Táto informácia však zatiaľ políciou nie je oficiálne potvrdená.
Bratislavské policajné zložky sú na nohách: Nevybuchnutá munícia v centre mesta a veľká evakuácia!
Aktualizované 7:42
Miestom nálezu bomby je rozostavaný objekt v blízkosti nákupného strediska Nivy.
"Evakuácia obyvateľov dotknutých ulíc musí byť vykonaná najneskôr do 09.00 h, keď sa začne s pyrotechnickými prácami," spresnila polícia. Pyrotechnické práce by mali byť ukončené do 12:00 hodiny.
Kľúčová bude deviata hodina ranná
Zároveň upozornila, že po 9:00 hodine uzatvorí okolité cestné komunikácie pre všetku dopravu. Pôjde o ulice Mlynské nivy, Košická, Prístavná od Plynárenskej, Most Apollo (obojsmerne), Landererova, Pribinova, Dostojevského rad po Krupkovu ulicu. "Žiadame vodičov, aby sa tejto oblasti vyhli a rešpektovali pokyny polície," vyzvali policajti.
MHD si dá v centre dvojhodinovú prestávku
Dopravný podnik Bratislava upozornil, že v čase od 9:00 do 11:00 hodiny bude okolie Mlynských nív, Mosta Apollo a Dostojevského radu bez obsluhy MHD.
Munícia bola v hlavnom meste nájdená v pondelok (8. 9.) večer pri výkopových prácach v areáli staveniska v blízkosti križovatky ulíc Landererova-Čulenova. Na miesto bola privolaná polícia aj s pyrotechnikmi. "Tí určili, že ide o leteckú 500 librovú bombu pochádzajúcu z obdobia II. svetovej vojny,“ uviedli policajti. Pyrotechnici bombu zaistili za účelom jej ďalšieho zneškodnenia. Polícia ubezpečuje obyvateľov, že im nehrozí nebezpečenstvo.
VIDEO Pri výkopových prácach v Bratislave našli nevybuchnutú bombu