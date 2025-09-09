Pyrotechnici prehovorili: Za poplachom v Bratislave je americká bomba! Spôsobila veľkú evakuáciu

BRATISLAVA - Pri výkopových prácach na Landererovej ulici našli v Bratislave leteckú bombu z druhej svetovej vojny. Podľa informácií Noviny.sk, má ísť o 500-librový typ AN-M64; polícia medzitým ohlásila rannú evakuáciu a uzávery ulíc vrátane Mosta Apollo.
Čo sa našlo a kto to uviedol
Nález munície pochádza z pondelka podvečer pri stavbe pri križovatke Landererova – Čulenova. Portál Noviny.sk uviedol, že podľa ich informácií ide o americkú leteckú bombu AN-M64 s hmotnosťou približne 226 kilogramov, dĺžkou okolo 1,6 metra a priemerom zhruba 37 centimetrov. Pyrotechnici uviedli, že ide o 500-librovú bombu z obdobia druhej svetovej vojny.
Vyjadrenie pyrotechnika
O bezprostrednom riziku pre obyvateľov hovoril pre médiá policajný pyrotechnik Ján Ferér: Situáciu podľa neho riešil krízový štáb a „v tejto chvíli nikomu nehrozí nebezpečenstvo“.
Evakuácia a dopravné obmedzenia
Polícia v koordinácii s mestom pripravila evakuáciu budov v perimetri ulíc Mlynské nivy, Košická, Landererova, Pribinova, Dostojevského rad a Karadžičova od 6:00 do 9:00. Následne majú začať pyrotechnické práce; po 9:00 plánujú uzavrieť pre dopravu aj Most Apollo a časť okolitých ulíc, pričom časť MHD bude dočasne odklonená (9:00–11:00).
Prečo práve AN-M64
AN-M64 je štandardná americká „general purpose“ 500-librová bomba z druhej svetovej vojny, ktorú spojenci bežne nasadzovali proti priemyselným cieľom a dopravnej infraštruktúre. Rozmerovo zodpovedá podľa harringtonmuseum.org.uk parametrom, ktoré uvádzajú slovenské médiá pri bratislavskom náleze (cca 1,6 m dĺžka, ~37 cm priemer).
Nálety na rafinériu Apollo
Bratislava bola počas vojny cieľom amerických bombardérov najmä pre rafinériu Apollo; historicky najťažší nálet prišiel 16. júna 1944. Aj preto sa v mestskom podloží dodnes sporadicky objavujú nevybuchnuté letecké bomby.