O odvolaní v prípade s exšéfom Markízy Pavlom Ruskom majú rozhodnúť vo štvrtok

Pavol Rusko Zobraziť galériu (2)
Pavol Rusko (Zdroj: TASR/Dano Veselský)
BRATISLAVA - O odvolaní v prípade s bývalým ministrom hospodárstva a exšéfom televízie Markíza Pavlom Ruskom má Krajský súd v Bratislave rozhodnúť vo štvrtok (11. 9.). Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti. Pavol Rusko čelí obžalobe zo subvenčného podvodu v kauze týkajúcej sa neziskovej organizácie Maják nádeje.

Pôvodne uznal Mestský súd Bratislava I v roku 2023 Pavla Ruska za vinného zo subvenčného podvodu. Od uloženia súhrnného trestu však upustil. Krajský súd v Bratislave minulý rok v októbri rozsudok prvostupňového súdu zrušil. Urobil tak z dôvodu nedostatočne vykonaného dokazovania a tiež preto, lebo súd prvého stupňa sa nevyrovnal s obhajobou. Rovnako celú vec vrátil prvostupňovému súdu na opätovné konanie a rozhodnutie. V marci Mestský súd Bratislava I Pavla Ruska spod obžaloby oslobodil. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že daný skutok nie je trestným činom. Prokurátor sa voči rozsudku odvolal. Prípad sa preto opäť nachádza na druhostupňovom súde.

Podľa obžaloby mal Pavol Rusko ako riaditeľ neziskovej organizácie Maják nádeje v roku 2015 financovať muzikál Rómeo a Júlia z peňazí účelovo viazaných na činnosť azylového centra. Celkovo malo ísť o sumu prevyšujúcu 100.000 eur. Obžalovaný vinu odmieta.Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla v roku 2002 ako spoločný projekt bratislavského Starého Mesta a Nadácie Markíza. Azylové centrum sídlilo v budove na Karpatskej ulici v Bratislave.Pavol Rusko bol v minulosti právoplatne odsúdený na 19 rokov väzenia pre kauzu falšovania televíznych zmeniek.

