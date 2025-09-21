Pavol Rusko opäť pred súdom: Odvolací proces v kauze prípravy vraždy bývalej spoločníčky začne v stredu

BRATISLAVA - Odvolací proces s exšéfom TV Markíza a bývalým ministrom hospodárstva Pavlom R., ktorý sa týka kauzy prípravy vraždy jeho bývalej spoločníčky v televízii Sylvie Klaus-Volzovej, má na Krajskom súde v Bratislave začať v stredu (24. 9.). Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti.
Okrem Pavla Ruska čelia obžalobe Róbert Lališ, považovaný za bosa skupiny sýkorovcov, ako aj niekdajší bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák a Miloš Kaštan Mestský súd Bratislava I oslobodil v prípade v septembri 2023 všetkých štyroch obžalovaných. Prokurátor sa však proti rozhodnutiu súdu odvolal.
Pavol Rusko si mal podľa obžaloby objednať vraždu u Mikuláša Černáka na jeseň 1997. Ten mal do nej zaangažovať bratislavskú skupinu sýkorovcov. Motívom Pavla Ruska na objednávku vraždy mal byť podľa obžaloby majetkový prospech a ovládnutie televízie.
Bývalý šéf Markízy bol v minulosti právoplatne odsúdený na 19 rokov väzenia pre kauzu falšovania televíznych zmeniek. Minulý týždeň ho právoplatne oslobodili spod obžaloby zo subvenčného podvodu v kauze neziskovej organizácie Maják nádeje.