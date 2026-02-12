Extrémne počasie v Španielsku: Silný vietor zranil desiatky ľudí

BARCELONA - Silný vietor s rýchlosťou presahujúcou 100 kilometrov za hodinu vo štvrtok zasiahol španielsky región Katalánsko a zranil 86 ľudí, z toho troch vážne. Pre počasie sa zatvorili aj školy a obmedzila sa letecká doprava, informuje agentúra AFP.
Víchrica Nils zasiahla severovýchod Španielska po troch ďalších epizódach extrémneho počasia, ktoré spôsobili rozsiahle záplavy, vyžiadali si niekoľko obetí a vynútili si evakuáciu tisícov ľudí v Španielsku a Portugalsku. Nárazy vetra dosiahli v barcelonskom prístave rýchlosť 105 kilometrov za hodinu, rúcali stromy a poškodzovali budovy. Katalánsky úrad civilnej ochrany informoval, že 86 ľudí potrebovalo lekársku pomoc a 34 osôb previezli do nemocníc. Z nich dvaja zostávajú vo vážnom a jeden v kritickom stave.
Na barcelonskom letisku El Prat bolo zrušených 101 letov a desať bolo odklonených, uviedol prevádzkovateľ letiska Aena. Tlaková níž Nils zasiahla aj časti susedného Portugalska a Francúzska. V Portugalsku sa pre záplavy čiastočne zrútil diaľničný viadukt medzi Lisabonom a Portom. Tento úsek diaľnice bol uzavretý ešte pred zrútením. V juhozápadnom Francúzsku zabil vodiča kamiónu padajúci strom, bez elektriny bolo približne 900.000 domácností. Vedci pripisujú rastúcu frekvenciu a intenzitu extrémnych poveternostných javov klimatickej zmene spojenej s rastúcimi emisiami skleníkových plynov.