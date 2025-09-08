Náhradník v parlamente za nebohú Záborskú oznámil, ako bude hlasovať o novele ústavy

BRATISLAVA - Nastupujúci poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Dušenka, ktorý bude v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ, nebude hlasovať za vládnu novelu Ústavy SR. Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii. Dušenka zloží poslanecký sľub v úvode schôdze, ktorá sa začína v utorok (9. 9.). Do parlamentu nastúpi za zosnulú poslankyňu Annu Záborskú, ktorá návrh novely ústavy podporila v prvom čítaní.
Dušenka verí, že bude dôstojným nástupcom Záborskej. V parlamente sa chce venovať otázkam spravodlivosti, posilňovania právneho štátu i problematike volieb. V otázke novely ústavy sa však stotožňuje s postojom ostatných poslancov za Hnutie Slovensko, ktorí ju nepodporia, pretože je z dielne vlády. „Hodnoty a húževnatosť pani Záborskej sú hodne nasledovania, bohužiaľ, v otázke podpory novely ústavy nie,“ povedal Dušenka. Novelu nepodporí ani šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá je tiež súčasťou klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.
Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič zopakoval, že poslanci hnutia nepodporia novelu ústavy. Ak by Smer-SD nechal KDH, aby presadilo tieto zmeny ústavy, vtedy by ich pravdepodobne Hnutie Slovensko podporilo. „Novela rieši vážne otázky, ktoré sú hodné zreteľa, a ja osobne cítim, že Slovensko potrebuje v týchto otázkach zabetónovať normálnosť,“ myslí si Matovič. Jeho hnutie však nebude podporovať Smer-SD, ktorý sa podľa neho chce len zaliečať kresťanským a konzervatívnym voličom.
Na jar pri hlasovaní v prvom čítaní podporili vládnu novelu ústavy dvaja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, a to Richard Vašečka a Anna Záborská. Obaja boli súčasťou strany Kresťanská únia (KÚ). V júni sa podarilo KÚ aj KDH presadiť do novely svoje priority. Napokon sa pred letnou prestávkou o novele nehlasovalo. Definitívne hlasovanie by malo prísť na rad na septembrovej schôdzi.
Do ústavy sa majú podľa návrhu zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. KDH už prišlo so svojou novelou ústavy, v prvom čítaní však nezískala dostatok hlasov.