Parlament po letných prázdninách privíta nových poslancov: Špecifická dvojica prichádza za napätých podmienok!

Na novej schôdzi zložia sľub hneď dvaja noví poslanci.
Na novej schôdzi zložia sľub hneď dvaja noví poslanci.
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Parlamentné prázdniny sú na konci, aj keď je otázne, či ich tak možno ešte nazývať. Plénum totiž počas posledných mesiacov rokuje tak málo a tak zriedka, že akýkoľvek návrat do poslaneckých lavíc verejnosti pripadá ako koniec prázdnin. Teraz je však situácia mierne odlišná, pretože sa vo veľkom rieši nielen často skloňovaná konsolidácia verejných financií, ale v tomto vypätom období nastupujú ako náhradníci aj noví poslanci.

VIDEO 39 schôdza Národnej rady SR:

V parlamente na 39. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky privítali dvojicu nových poslancov (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Už 39. schôdza Národnej rady Slovenskej republiky sa bude opäť niesť v znamení množstva neprerokovaných bodov, ktorých je viac ako 150. Do tejto hustej schôdze nastupujú noví poslanci, ktorí sa ujmú mandátov po ich predchodcoch.

Parlament po letných prázdninách

 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kalmarovú strieda Gregorová, bude najmladšou poslankyňou

Druhým nováčikom v poslaneckých radoch bude skúsená politička z oblasti Bruselu a jedna z budúcich najmladších poslankýň vôbec - Gréta Gregorová. Tá v parlamente v rámci klubu Progresívneho Slovenska vystrieda Vieru Kalmárovú. Kalmárová sa mandátu vzdala zo súkromných zdravotných dôvodov. Gregorová bude vo veku 24 rokov vôbec najmladšou poslankyňou parlamentu.

Parlament po letných prázdninách

 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Dušenka prichádza za nebohú Záborskú

Príchod nového poslanca do pléna už potvrdilo aj hnutie Slovensko expremiéra Igora Matoviča. Ten oznámil novú posilu v podobe vyštudovaného právnika Igora Dušenku, ktorý tak nahradí nebohú poslankyňu Kresťanskej únie Annu Záborskú.

Parlament po letných prázdninách

 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Spomínali na tých, ktorí navždy odišli

Plénum si ešte pred zložením sľubov uctilo minútou ticha zosnulú poslankyňu parlamentu Annu Záborskú. Jej pôsobenie pripomenul poslanec Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Poďakoval jej a ocenil ju za jej prácu.

Parlament po letných prázdninách

 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Odišla dáma slovenskej politiky, naša kolegyňa, zakladateľka Kresťanskej únie (KÚ), za ktorej hodnoty zápasila a pracovala do posledných síl. Robila to konzistentne, dôstojne, s jej vlastnou noblesou, pokorou a trpezlivosťou, ktoré by mohla vyučovať," poznamenal.

V parlamente si uctili aj zomrelých Jána Ľuptáka a Ivana Laluhu. Ich pôsobenie a život predstavil člen výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer-SSD). Ľupták v parlamente pôsobil najskôr v Strane demokratickej ľavice a neskôr v Združení robotníkov Slovenska (ZRS), ktoré založil a predsedal mu. Zastával tiež post podpredsedu NR SR.

Parlament po letných prázdninách

 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na programe majú dve vetované zákony, medzi nimi aj zmenu ústavy

Poslanci by sa tiež mali venovať dvom vetovaným zákonom. Súčasťou programu je aj definitívne hlasovanie o vládnej novele ústavy. To je naplánované na 25. septembra o 17:00 hodine.

Do ústavy sa majú podľa novely zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Do návrhu sa v júni podarilo svoje priority presadiť aj opozičným KDH a KÚ.

Parlament po letných prázdninách

 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslancov na tejto schôdzi čakajú aj dva vetované zákony, ktoré do NR SR vrátil prezident Peter Pellegrini. Ide o zákon o tzv. covidových amnestiách. Hlava štátu pri ňom namietala časť o tom, že by mali byť odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali pokuty za porušenie akýchkoľvek pandemických opatrení. Na opätovné prerokovanie Pellegrini vrátil i zákon o podpore prioritných okresov.

Na schôdzi budú poslanci riešiť viaceré vládne legislatívne návrhy. Čaká ich balík zákonov z dielne ministerstva školstva. Tie majú priniesť viaceré zmeny, navrhuje sa napríklad rozšírenie dôvodov na zníženie normatívneho príspevku školám. Zaviesť by sa malo aj povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky štvorročné deti od septembra 2027 a o rok na to aj pre trojročné. Rezort chce tiež presadiť možnosť slovného hodnotenia učiteľmi aj žiakov šiesteho až deviateho ročníka.

Na stole sú aj zákony z dielne Tomáša Tarabu

Na tejto schôdzi by sa malo definitívne rozhodnúť o novele zákona o verejných vodovodoch z dielne envirorezortu. Má sa ňou okrem iného zaviesť pre štát predkupné právo na obchodné podiely či akcie vlastníkov verejných vodovodov alebo kanalizácií. V druhom čítaní je tiež vládna novela zákona o energetike. Prináša právnu úpravu účastníkov trhu s elektrinou, rozšírenie niektorých povinností prevádzkovateľov distribučných sústav, ale aj úpravu zdieľania elektriny odberateľmi.

Parlament po letných prázdninách

 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na programe sú aj viaceré koaličné poslanecké návrhy. Plénum sa má zaoberať okrem iného novelou rokovacieho poriadku NR SR, ktorú podali zástupcovia koaličných strán. Tá má priniesť viaceré zmeny ako rušenie povinnosti čítať pozmeňujúci návrh či úpravy rečníckych časov aj postupu pri hodine otázok. Poslanci za Smer-SD zase do parlamentu predložili návrh, ktorým chcú definovať presné podmienky, pri splnení ktorých bude mať poistenec nárok na úhradu tzv. lieku na výnimku.

Chcú siahnuť na plat prezidentovi

SNS chce novelou znížiť plat prezidenta o polovicu. Národniari majú zároveň v parlamente v druhom čítaní návrh, podľa ktorého by transakčnú daň nemali platiť živnostníci ani malé firmy s obratom do 100.000 eur. NR SR má rokovať aj o návrhu z dielne Igora Šimka (Hlas-SD) a Andreja Sitkára (Smer-SD), ktorý má zvýšiť počet košických mestských poslancov. Ján Ferenčák (Hlas-SD) chce zase presadiť, aby na prijate zmeny Ústavy SR alebo ústavného zákona bolo treba aspoň 100 hlasov poslancov.

Parlament po letných prázdninách

 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

S viacerými návrhmi prišla aj opozícia. PS chce napríklad presadiť voľbu zo zahraničia pri prezidentských voľbách. KDH navrhuje, aby si mohli poslanci počas čerpania materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky neuplatňovať mandát. SaS predložila okrem iných novelu, ktorá má oslobodiť sprievod detí do 12 rokov od úhrady za pobyt v nemocnici.

Parlament po letných prázdninách

 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Hnutie Slovensko zase chce zaviesť možnosť skrátiť volebné obdobie aj referendom. Poslanci sa majú na tejto schôdzi dostať i k návrhom na vyslovenie nedôvery vládnemu kabinetu a viacerým ministrom, ktoré sa už viackrát presúvali. Na programe majú tiež viaceré návrhy uznesení či výročné správy, medzi nimi aj správu generálneho prokurátora SR.

Ďalšie zo Zoznamu