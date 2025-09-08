Vláda vážne tancuje na ostrí daňového noža: Zamestnávateľské združenia ju varujú, odvody už NIET KAM zvyšovať!

BRATISLAVA - Nové kolo konsolidačných opatrení so sebou nesie potenciálne ďalšie zvyšovanie daní a odvodov. Odborníci pritom pripomínajú, že z pohľadu vlády ide o "najjednoduchšie" riešenie, po ktorom sa siaha bez dôslednejšieho uvažovania. Situácia je však podľa Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a Konfederácie odborových zväzov (KOZ) taká napätá, že akékoľvek ďalšie zvyšovanie odvodov by už v tomto kole konsolidácie vážne pocítila spoločnosť na svojej kvalite života.
archívne video
Tlačová správa, ktorú poskytla hovorkyňa RÚZ Petra Podhorcová, hovorí o tom, že dvojica inštitúcií vyjadruje zásadný a jednotný nesúhlas s akýmkoľvek zvyšovaním odvodov pre zamestnávateľov. Reč je o 1 až 2 percentuálnych bodov v rámci konsolidácie. Sociálni partneri to označujú doslova za ekonomický hazard. Tí sa, okrem iného, o podobách možnej konsolidácie dozvedajú len kuso a z mediálnych únikov.
Najľahšie riešeni? Zdvihnúť všetkým odvodovú zaťaž
"Namiesto skutočnej konsolidácie a úspor na strane štátu sa zdá, že vláda opäť bez akejkoľvek diskusie so zúčastnenými siaha po najľahšom riešení – zvyšovaní záťaže pre tých, ktorí pracujú, zamestnávajú a tvoria hodnoty," uvádza sa v spoločnom stanovisku RÚZ a KOZ SR.
Zvýšenie odvodov podľa nich povedie k zdraženiu výrobkov a služieb pre spotrebiteľov doma aj v zahraničí, čím sa pre obyvateľov Slovenska stanú menej dostupnými. Slovenskí výrobcovia budú strácať konkurencieschopnosť, klesne im predaj, a viacerí budú nútení zatvárať prevádzky – náznaky tohto trendu sme už videli v priebehu tohto roka. Z toho prirodzene vyplynie rast nezamestnanosti a prepúšťanie. Vláda sa tak bude točiť v bludnom kruhu stratovej ekonomiky.
Daňovo-odvodové zaťaženie práce na Slovensku je podľa RÚZ už dnes jedno z najvyšších v regióne.
O plánoch konsolidácie sa čiastočne dozvedáme len z médií, posťažovali sa
"RÚZ a KOZ SR spoločne vyzývajú vládu, aby od tohto nezmyselného návrhu okamžite upustila a zamerala sa na efektívne a systémové šetrenie vo verejných výdavkoch. Očakávajú, že akákoľvek diskusia o konsolidácii bude prebiehať transparentne, s odbornou analýzou a na úrovni tripartity, nie prostredníctvom medializovaných únikov bez reálnej diskusie so sociálnymi partnermi. Tá sa však doposiaľ neuskutočnila," posťažovali sa.