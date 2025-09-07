Prídeme o ďalšie dni pracovného pokoja? Gašpar potvrdil, že konsolidácia sa môže dotknúť až 6 sviatkov!

BRATISLAVA – Podpredseda parlamentu a poslanec Smeru Tibor Gašpar v diskusnej relácii Na telo potvrdil, že vláda zvažuje v rámci konsolidácie dočasne zrušiť ďalšie štátne sviatky ako dni pracovného pokoja. Tvrdí, že by to bol menší dopad na ľudí než zvyšovanie cien energií či potravín. Gašpar zároveň rozvíril vášne aj vyjadreniami o rusko-ukrajinskej vojne – prirovnal Ukrajinu k Hamasu a inváziu Ruska označil za „vyprovokovanú agresiu“.
Gašpar potvrdil, že vláda zvažuje dočasné obmedzenie dní pracovného pokoja. „Jedným z nástrojov, o ktorom sa bavíme je to, že zostane to štátnym sviatkom, ale budeme všetci pracovať. Je to menší dopad pre ľudí, ako niečo, čo súvisí so zvyšovaním cien energií alebo cien potravín,“ uviedol v diskusnej relácii Televízie Markíza Na telo s tým, že by šlo o jednoročné opatrenie. Podľa neho by sa to mohlo dotknúť piatich až šiestich štátnych sviatkov. Podrobnosti však nespresnil.
Veľký rozruch vyvolali Gašparove vyjadrenia k vojne na Ukrajine. „Začať vojnu na Ukrajine považuje Robert Fico za porušenie medzinárodného práva, ale nemyslím si, že išlo o nevyprovokovanú agresiu. Bola to vyprovokovaná agresia,“ povedal. Neskôr pridal aj ostré prirovnanie: „Je to taký vyprovokovaný konflikt, ako keď napadli teroristi z Palestíny Izrael. Úplne rovnakým spôsobom sa rozvinula vojna,“
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý bol jeho oponentom v relácii, reagoval pobúrene. „To nemyslíte vážne. Hamas zabil tisíc ľudí. Chcete povedať, že Ukrajinci vtrhli do Ruska a zabili tisíc civilistov?“ pýtal sa. Pripomenul tiež, že Národná rada SR v roku 2022 v uznesení označila ruský vpád za „nevyprovokovanú agresiu“ – a za dokument hlasovali aj poslanci Smeru.
Nehoda šéfa SIS
Diskusia sa dotkla aj nedávnej nehody riaditeľa SIS Pavla Gašpara, syna podpredsedu parlamentu. Tibor Gašpar tvrdil, že syn nemusel auto uvádzať v majetkovom priznaní, lebo ho nepoužíval 30 dní. „Majetkové priznanie urobil tak, ako mu zákon prikazuje. Nehoda sa stále objasňuje, na výbore sa obháji,“ povedal.
Hovorilo sa aj o nedávnych zahraničných cestách premiéra Roberta Fica – do Číny a na stretnutie s Volodymyrom Zelenským v Užhorode. Gašpar tvrdil, že slovenská vláda rokuje s Ukrajinou pravidelne, no zdôraznil, že dialóg má prebiehať aj s Ruskom a Čínou.