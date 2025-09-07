Nedeľa7. september 2025, meniny má Marianna, zajtra Miriama

Doplňujúce voľby rozhodli: Ostro sledovaný súboj v Petržalke! Vieme kto nahradí Huliaka v Očovej

Rudolf Huliak Zobraziť galériu (2)
Rudolf Huliak (Zdroj: Getty images, TASR/Pavol Zachar, Topky/Ramon Leško)
TASR

BRATISLAVA/OČOVÁ - V sobotu (6. 9.) sa na Slovensku konali doplňujúce voľby do orgánov samosprávy. Obyvatelia najväčšej bratislavskej mestskej časti si zvolili staronového starostu, v podpolianskej obci Očová zas nastúpi nový človek po Rudolfovi Huliakovi.

Minister Huliak po rokovaní vlády o návrhoch konsolidácie (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Novým starostom podpolianskej obce Očová sa v sobotných (6. 9.) doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí stal nezávislý kandidát a doterajší zástupca starostu 41-ročný Peter Sámeľ. Vo funkcii nahradí Rudolfa Huliaka, ktorému mandát vymenovaním za ministra cestovného ruchu a športu zanikol.

Sámeľ získal 329 hlasov z 894 odovzdaných platných hlasov. Jeho protikandidátmi boli prednostka očovského obecného úradu Lenka Stančíková, ktorá kandidovala ako nezávislá s podporou Strany vidieka, Smer-SD, Hlas-SD a SNS, nezávislá kandidátka Miroslava Ostrihoň Rajčoková a mestský policajt Jaroslav Dominik, ktorý kandidoval za hnutie Republika.

V Očovej s 2449 obyvateľmi zriadili tri volebné okrsky. Vo voličských zoznamoch bolo zapísaných 2008 ľudí, volebná účasť dosiahla asi 44 percent.

Staronovým starostom Petržalky by mal byť Ján Hrčka

Staronovým starostom v bratislavskej Petržalke sa v sobotných (6. 9.) doplňujúcich voľbách stal Ján Hrčka. Vyplýva to z jeho vyjadrení na sociálnej sieti, jeho víťazstvo vo voľbách potvrdila  aj hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Výsledky volieb ešte musí potvrdiť štátna volebná komisia.

Hrčka uviedol, že mu hlas malo dať 12.260 voličov, čo predstavuje zisk 78,58 percenta platných hlasov pri účasti viac ako 16 percent. „Vaša dôvera je pre mňa znova silným záväzkom. Priam obrovským. Uvedomujem si to a budem si to pamätať,“ odkázal na sociálnej sieti.
 Deklaruje, že pod jeho vedením ako starostu najväčšej bratislavskej mestskej časti bude v jej uliciach naďalej vidieť, že sa pracuje a menia sa veci k lepšiemu.

To, čo sa stalo, označil opäť za veľkú skúsenosť. Zdôraznil, že obyvateľov, ale ani seba už nechce sklamať. „Nikdy nezabudnem na to, ako ste ma podržali v dobe, ktorá bola v mojom pracovnom a z veľkej časti i osobnom živote najťažšia,“ podotkol Hrčka. Ten by sa mal ujať mandátu zložením sľubu na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Mestská časť Petržalka je bez oficiálneho starostu od 1. júna po tom, ako sa Hrčka vzdal mandátu. Išlo o vyvodenie politickej zodpovednosti za miliónový podvod, ktorý odhalili na miestnom úrade. Rozhodnutie vzdať sa mandátu odôvodnil tým, že na podvod neprišli skôr. Hrčka šéfoval petržalskej miestnej samospráve od roku 2018.

Priebeh volieb do orgánov samosprávy obcí v bratislavskej Petržalke (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Hrčka, v súčasnosti bratislavský mestský a krajský poslanec, však následne začiatkom júla ohlásil svoju kandidatúru v doplňujúcich voľbách. Odôvodnil to tým, že ak mu obyvatelia dajú dôveru, rád by s ľuďmi na miestnom úrade dokončil veci za ostatného 6,5 roka. Vyjadril sa, že si pôjde „po predčasné vysvedčenie za prácu, niekde aj nedokončenú.“ Jeho jediným súperom vo voľbách bol miestny poslanec Juraj Mravec.

