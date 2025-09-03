Polícia varuje pred podvodnými e-mailmi s falošnými predvolaniami: Vyzýva ľudí na opatrnosť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Polícia varuje pred falošnými e-mailmi. Podvodníci v nich ľuďom tvrdia, že spáchali priestupok, a žiadajú ich o zaslanie „podporných dokumentov“. Upozornil na to Policajný zbor na sociálnej sieti.
„Nezabúdajte. Skutočné predvolania nikdy neposielame e-mailom a už vonkoncom nevyzerajú takto. Takéto nezmysly rovno mažte z vašich virtuálnych schránok a upozornite na ne aj vašich blízkych,“ apeloval. Polícia upozornila aj na to, že dokument v maile je zle graficky spracovaný a preložený.