V Uzbekistane odhalili podvodníkov: Ponúkali prácu snov na Slovensku

DŽIZZACH - V Uzbekistane odhalili podvody s pracovnými vízami. Muži zo Samarkandu a Džizzachu brali od občanov tisíce dolárov výmenou za falošné sľuby o práci v zahraničí. Úrady ich zadržali pri špeciálnej operácii.
Akcia v Samarkande
Podľa tlačovej služby úradu pod Generálnou prokuratúrou informoval portál Upl.uz, že pracovníci oddelenia v Samarkandskej oblasti spolu s bezpečnostnými službami podnikli rýchlu operáciu. Pri nej prichytili šéfa súkromného podniku známeho ako „A.D.“ priamo pri preberaní hotovosti. Muž požadoval od dvoch občanov 7-tisíc dolárov za vybavenie dokumentov potrebných na odchod za prácou na Slovensko.
Druhý prípad v Džizzachu
Ďalší podvodník pôsobiaci v Džizzachskej oblasti žiadal od obetí 2-tisíc dolárov. Tvrdil, že im dokáže zabezpečiť víza do Spojených štátov amerických. Aj on bol zadržaný pracovníkmi oddelenia a Štátnej bezpečnostnej služby.
Trestné stíhanie a vyšetrovanie
V oboch prípadoch začali úrady trestné konanie pre podvod. Vyšetrovatelia sa teraz snažia zistiť, či neexistujú ďalšie obete týchto praktík. Orgány činné v trestnom konaní zdôrazňujú, že takéto zásahy sú dôležitou súčasťou ochrany práv a záujmov občanov.