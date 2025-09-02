Nečakaná zmena v NR SR! Poslankyňa PS sa vzdala mandátu: V parlamente ju nahradí TÁTO tvár

BRATISLAVA - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Viera Kalmárová z opozičného Progresívneho Slovenska (PS) sa v utorok vzdala poslaneckého mandátu. Informovalo o tom mediálne oddelenie PS. Dôvodom odchodu sú rodinné dôvody. Novou členkou poslaneckého klubu PS bude Gréta Gregorová, ktorá zloží sľub v úvode nadchádzajúcej schôdze NR SR.
Gregorová chce prispieť k lepšej budúcnosti Slovenska
Gregorová podľa vlastných slov stála medzi dilemou odísť do zahraničia, kde sa jej naskytla príležitosť alebo zostať na Slovensku. Nakoniec sa rozhodla pre druhú možnosť, pretože stále nestratila vieru, že aj Slovensko môže byť fungujúca krajina s príležitosťami pre mladých ľudí. Verí, že čím viac ľudí na tom bude pracovať, tým skôr sa ňou stane.
"Napriek stavu, v ktorom sa dnes politická scéna na Slovensku nachádza, verím, že môžem prispieť k lepšej budúcnosti našej krajiny. V Národnej rade som už pracovala a zároveň pôsobím ako miestna poslankyňa. Lenže dnešný stav slovenského zákonodarného zboru má od konštruktívneho fóra ďaleko. Namiesto vecnej práce príliš často dominuje osočovanie. Z legislatívy sa stáva improvizovaná šou, nie poctivá práca s rešpektom k dôsledkom na životy ľudí. Aj preto mladí ľudia odchádzajú," zverila sa Gregorová s tým, že aj to bol dôvodov, prečo uvažovala nad odchodom.
"Možno sa mi trochu podarí v očiach verejnosti rehabilitovať aj nastupujúcu generáciu v politike. Pretože zásadne nehulákam, neponižujem a nezhadzujem ľudí, s ktorými nesúhlasím," konštatuje na záver.