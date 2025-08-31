Nedeľa31. august 2025, meniny má Nora, zajtra Drahoslava

Nezaradení poslanci navrhli, aby boli útoky na pamätníky trestným činom

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Poškodzovanie či hanobenie pamätníkov spojených s protifašistickým odbojom, oslobodením Slovenska alebo obeťami druhej svetovej vojny, by sa malo posudzovať ako trestný čin extrémizmu. Navrhujú to nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR Ivan Ševčík, Pavel Ľupták a Roman Malatinec. Podali preto do parlamentu novelu Trestného zákona. Argumentujú, že takéto útoky sa zvyčajne kvalifikujú len ako priestupky alebo majetkové delikty.

„Súčasná právna úprava neumožňuje primerane reagovať na prípady, keď sú pamätníky spojené s protifašistickým odbojom, oslobodením Slovenskej republiky alebo obeťami druhej svetovej vojny terčom fyzického útoku, hanobenia alebo znevažovania z ideologických dôvodov,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe. Spomínajú prípady poškodenia pamätníka osloboditeľov na Dargove, opakovaného poškodenia pomníka padlým vojakom Sovietskej armády v Košiciach či zneuctenia pamätníka a vojenského cintorína na Slavíne v Bratislave.

V súčasnosti sa takéto činy zvyčajne kvalifikujú len ako priestupky

Podľa návrhu poslancov by sa „verejné hanobenie, poškodzovanie alebo iné znevažovanie pamätníkov spojených s protifašistickým odbojom, oslobodením Slovenskej republiky alebo bojom proti totalitnému režimu“ kvalifikovalo ako trestný čin extrémizmu. „Takáto úprava je nevyhnutná nielen na ochranu týchto objektov, ale predovšetkým na ochranu spoločenských hodnôt, ktoré tieto pamätníky reprezentujú,“ napísali predkladatelia.

V súčasnosti sa podľa predkladateľov takéto činy zvyčajne kvalifikujú len ako priestupky alebo majetkové delikty, čo podľa nich nezohľadňuje ich spoločenskú závažnosť, resp. nebezpečnosť, symbolický rozmer ani preventívnu potrebu chrániť historickú pamäť národa. Poslanci navrhujú účinnosť novely od 1. decembra tohto roka.

Viac o téme: NRSRÚtokyTrestný činNezaradení poslanciPamätníky
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Pobúrenie vo Francúzsku: Pamätník
Pobúrenie vo Francúzsku: Pamätník holokaustu v Lyone zneuctili nápisom
Zahraničné
FOTO Robert Fico
Oslavy 81. výročia SNP: Fašizmus a nacizmus nebol potrestaný, len sa mu podarilo skryť, uviedol Fico
Domáce
Desivý nález v Japonsku:
Desivý nález v Japonsku: V bývalej bani objavili ľudské ostatky!
Zahraničné
Koalícia navrhuje nový trestný
Koalícia navrhuje nový trestný čin poškodzovania vojnových pamätníkov
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Patrik Dömötör pred MS v Tokiu: Hlavný zlom nastal, keď som zlomil 50-sekundovú hranicu
Patrik Dömötör pred MS v Tokiu: Hlavný zlom nastal, keď som zlomil 50-sekundovú hranicu
Šport
Šprintérka Viktória Forster pred MS v Tokiu: Chcem podať čo najkvalitnejší výkon
Šprintérka Viktória Forster pred MS v Tokiu: Chcem podať čo najkvalitnejší výkon
Šport
Libor Charfreitag pred MS v Tokiu: Výkony našich atlétov sú prísľubom do budúcnosti
Libor Charfreitag pred MS v Tokiu: Výkony našich atlétov sú prísľubom do budúcnosti
Šport

Domáce správy

Nezaradení poslanci navrhli, aby
Nezaradení poslanci navrhli, aby boli útoky na pamätníky trestným činom
Domáce
Invázny americký hríb sa
Invázny americký hríb sa blíži k Slovensku: V Česku ho už našli, môže vytláčať naše pôvodné druhy
Domáce
FOTO Jasná vízia meteorológov aj
Jasná vízia meteorológov aj na druhý víkendový deň: Krajinu opantal dážď a zamračené počasie, nové výstrahy!
Domáce
Prešovský kraj zavádza nový predmet na stredných školách: Žiaci sa budú učiť soft skills
Prešovský kraj zavádza nový predmet na stredných školách: Žiaci sa budú učiť soft skills
Prešov

Zahraničné

Invázny americký hríb sa
Invázny americký hríb sa blíži k Slovensku: V Česku ho už našli, môže vytláčať naše pôvodné druhy
Domáce
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina hlási
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina hlási úspech! Armáda obkľúčila ruské jednotky v Doneckej oblasti
Zahraničné
Trumpova administratíva plánuje masívne
Trumpova administratíva plánuje masívne čistky: Chce prepustiť väčšinu novinárov Hlasu Ameriky
Zahraničné
Ilustračné foto.
Tragický incident v Austrálii: Muž zastrelil dvoch policajtov! Manželka ho vyzvala, aby sa vzdal
Zahraničné

Prominenti

FOTO Post Malone
TAJNÝ románik slávneho speváka? Partnerky strieda rýchlejšie ako ponožky!
Zahraniční prominenti
Daniela a Veronika Nízlové
Sestry Nízlové na PLNÉ ÚSTA! Vysvetlili to raz a navždy: Kto nám PLATÍ náš LUXUSNÝ život
Domáci prominenti
Markizácka Farma ŠTARTUJE: Dostali
Markizácka Farma ŠTARTUJE: Dostali by ste od hospodára Martina plný počet mincí? OTESTUJTE SA!
Domáci prominenti
Miroslav Hlinka
Obľúbený slovenský hokejista spáchal samovraždu: Nebol to skrat... Trápil sa!
Osobnosti

Zaujímavosti

FOTO Na fotografii interiéru nehnuteľnosti
Dcéra nacistu odhalila ukradnuté umenie: Všetko prezradila FOTO na sociálnych sieťach, záhadne opäť ZMIZLO
Zaujímavosti
Vedci odhalili prekvapivú súvislosť:
Vedci odhalili prekvapivú súvislosť: Zapáchajúce ponožky a štípance od komárov idú ruka v ruke
Zaujímavosti
Dráma pri bazéne: Turistka
Dráma pri bazéne: Turistka na Tenerife slovne napadla dovolenkárov! Všetko pre ukradnuté ležadlo
Zaujímavosti
Zdravá večera pre lepší
Zdravá večera pre lepší spánok: 3 chutné recepty a tipy, čo jesť pred spaním
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)
Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)
Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!

Šport

Najdrahší prestup v histórii slovenskej ligy! Nový rekord, Strelec odchádza do Anglicka
Najdrahší prestup v histórii slovenskej ligy! Nový rekord, Strelec odchádza do Anglicka
Slováci v zahraničí
Atlético naďalej márne čaká na prvé víťazstvo, Real otočil zápas v priebehu jednej minúty
Atlético naďalej márne čaká na prvé víťazstvo, Real otočil zápas v priebehu jednej minúty
La Liga
Liverpool jeho číslo vyradil, Portugalci urobili presný opak: Pocta zosnulému Diogovi Jotovi
Liverpool jeho číslo vyradil, Portugalci urobili presný opak: Pocta zosnulému Diogovi Jotovi
Ostatné
FOTO+VIDEO Otvorili olympijské plavecké centrum: Znamená to veľa pre celé Košice i Slovensko
FOTO+VIDEO Otvorili olympijské plavecké centrum: Znamená to veľa pre celé Košice i Slovensko
Vodné športy

Auto-moto

FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Mentoring: Tajná zbraň, ktorá vám môže katapultovať kariéru dopredu
Mentoring: Tajná zbraň, ktorá vám môže katapultovať kariéru dopredu
Motivácia a inšpirácia
Toto vás čaká: Ktoré znamenia sú pripravené na veľké kariérne výzvy?
Toto vás čaká: Ktoré znamenia sú pripravené na veľké kariérne výzvy?
O práci s humorom
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Rady a tipy
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Výber receptov

Technológie

Takto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazu
Takto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazu
Návody
Tvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácie
Tvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácie
Android
Máme posledné 3 roky na záchranu planéty! Vedci varujú pred katastrofou, akú svet ešte nezažil
Máme posledné 3 roky na záchranu planéty! Vedci varujú pred katastrofou, akú svet ešte nezažil
Bulvár
Čo sa skrýva na GPS súradniciach 0° 0°? Na mape má tajomné meno Null Island
Čo sa skrýva na GPS súradniciach 0° 0°? Na mape má tajomné meno Null Island
Veda a výskum

Bývanie

Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka

Pre kutilov

Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Recepty
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Dvor a záhrada
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 znamení, ktorým sa zlepšia vzťahy do 7. septembra: Od tohto momentu nastanú významné zmeny vo vašich životoch
Zábava
5 znamení, ktorým sa zlepšia vzťahy do 7. septembra: Od tohto momentu nastanú významné zmeny vo vašich životoch
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Invázny americký hríb sa
Domáce
Invázny americký hríb sa blíži k Slovensku: V Česku ho už našli, môže vytláčať naše pôvodné druhy
Jasná vízia meteorológov aj
Domáce
Jasná vízia meteorológov aj na druhý víkendový deň: Krajinu opantal dážď a zamračené počasie, nové výstrahy!
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina hlási
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina hlási úspech! Armáda obkľúčila ruské jednotky v Doneckej oblasti
Šéf SIS má po
Domáce
Šéf SIS má po nehode pod Zoborom ďalšie nečakané problémy: Nedostatky s STK a otázne majetkové priznanie!

Ďalšie zo Zoznamu