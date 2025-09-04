Veľký tresk u Progresívcov: Šimečkovci chcú ohúriť ekonomickým programom, z Bruselu povolali na pomoc aj Ódora!

BRATISLAVA - Príchod opozičných hráčov na politickú scénu si vyžaduje (alebo aspoň v minulosti vyžadoval) aj značnú ekonomickú znalosť, hlavne do týchto dní kríz, kedy štátna kasa bojuje o každé euro. Dlh Slovenska rastie a konsolidácie vlády nejak zásadne nepomáhajú šetriť ďalšie prostriedky a ekonomické prostredie je podľa viacerých odborníkov pre viacerých podnikateľov pomerne nepriaznivé. Progresívne Slovensko (PS) preto prichádza s TRESK-om, čo má byť ekonomický program stvorený s daňového mixu a ďalších ingrediencií.
NAŽIVO Predstavenie programu TRESK Progresívneho Slovenska:
- opozičné Progresívne Slovensko v Galérii Umelka predstavuje svoj ekonomický plán TRESK,
- pri predstavení plánu TRESK sa objavujú aj hostia mimo PS, ako napríklad Alexander Matúšek zo Zväzu automobilového priemyslu, alebo Eduard Heger a Jaroslav Naď zo strany Demokrati,
- na pláne sa podieľal poslanec Štefan Kišš a europoslanec a expremiér Ľudovít Ódor.
Aktualizované 10:40
"Uzbekistan môže byť pre nás bránou do Afganistanu," píše sa na obrazovke, pričom Ódor týmto odkazuje na slová premiéra Roberta Fica. "Väčšiu hlúposť som už dlho nepočul. Jediné, s čím sa tu dá súhlasiť, je to slovo "brána", pretože my to vidíme nejak inak," kopol si do predsedu vlády jeho predchodca. Ódor si na tlačovej konferencii za smiechu prítomných pomáha meme obrázkami, pričom tým znázorňuje absenciu nového ekonomického modelu a vízie pre Slovensko.
Aktualizované 10:36
Podľa Ódora je potrebné nájsť implementačný plán, stanoviť si priority a decentralizovať v regiónoch. Podstatná je podľa neho tiež šírka opatrení a mentálna zmena. Ľudský kapitál treba zbierať tým, aby sa motivovali mladí ľudia v kontexte toho, aby nezanevreli na Slovensko a zostávali doma. Ódor vzápäťí vyrukoval s grafom životnej úrovne a kvalite života, pričom Slovensko podľa jeho záverov až tak veľmi neuteká ani pred Ruskom. "Ľudia pochopiteľne nerozumejú pojmom ako HDP či devízové rezervy. Pripravili sme preto aj analýzu o tom, aké peniaze majú na stole 4-členné rodiny," povedal Ódor a prepol na ďalší graf "Ficovych nožníc". V porovnaní s ostatnými krajinami nám podľa Ódora mnohí ušli a dobehli nás aj pobaltské krajiny ako napríklad Chorvátsko.
Aktualizované 10:30
Rečnícku štafetu preberá expremiér a europoslanec Ľudovít Ódor. "Tresk je skratka totálneho reštartu ekonomiky Slovensko. Totálne, aj reštart. Naznačuje to, že stojíme na mieste a treba veľa veci urobiť, aby sme sa pohli ďalej. Máme osobne viac dôvodov na to, prečo s plánom prichádzame," povedal Ódor s tým, že Slovensko podľa neho zaostáva 14 rokov. Je podľa neho tiež potrebné nájsť konsenzus v hospodárskej politike a inú alternatívu ku konsolidácii verejných financií.
Aktualizované 10:27
Tresk je podľa Šimečku komplexný dokument série reforiem, ktorý má reštartovať slovenskú ekonomiku. "Tresk berte ako dokument na pozvánku do ekonomickej a politickej diskusie, primárne v politickej opozícii. Sme pripravení na kritiku, doplnenia, ... aby sme po voľbách nestrácali drahocenný čas a mohli sa pustiť do práce. Pre mňa Tresk nie je len ekonomický program a sada opatrení. Je to aj opatrenie pre uvoľnenie druhej energie, pre tých ľudí, ktorí si prajú na Slovensku zmenu. Tu u nás, ale aj v regiónoch," pokračuje predseda Progresívneho Slovenska v príhovore.
Aktualizované 10:23
Šimečka určuje PS, SaS, Demokratov a KDH ako kostru budúcej vlády. "PS vyrástlo z osempercentnej strany na 20-25-percentnú celospoločenskú stranu a je stabilne lídrom v prieskumoch verejnej mienky a mimochodom aj najsilnejšou liberálnou stranou v strede Európy. PS je hlavne pripravené prevziať výzvu. Som pripravený poraziž Smer a viesť lepšiu vládu pre Slovensko," potvrdil svoje ambície šéf PS.
Aktualizované 10:18
Podľa vesmírnej analógie "veľkého tresku" podľa Šimečku hrozí Slovensku "prepad do čiernej diery". "Súčasná vláda nám každý deň servíruje novú absurdnosť. Problém je v tom, že v tomto kolotoči nevkusu a škandálov občas prehliadame podstatu - Ficova štvrtá vláda materiálne ničí našu krajinu. Ide aj o ľudský kapitál a budúcnosť krajiny. Ja preto vravím, že už nebude stačiť túto vládu poraziť a vymeniť či potom vrátiť zákony do pôvodnej podoby či zrušiť transakčnú daň. Skutočná výzva bude zvrátiť 14 rokov úpadku a zaostávania. Presne o tom je Tresk. Je to návod na nový ekonomický model," popísal význam plánu Šimečka.
Aktualizované 10:16
Šimečka v úvode vystúpenia kritizuje vysokú infláciu a zaostávanie v zdravotníctve a v školstve. "Ľudia na Slovensku zomierajú o niekoľko rokov skôr a oveľa chudobnejší, nech v iných krajinách," vyhlasuje.
Aktualizované 10:00
Predseda PS Michal Šimečka začína svoj príhovor. Na podujatí sa okrem hostí z PS objavili aj mimoparlamentní politici zo strany Demokrati ako expremiér Eduard Heger či exminister obrany Jaroslav Naď. Z ekonomických hostí je prítomný napríklad prezident Alexander Matúšek zo Zväzu automobilového priemyslu či Radovan Ďurana z ekonomického inštitútu INESS. Účasť prisľúbil a dodržal aj niekdajší prezidentský kandidát a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok
Bývalý šéf PS Michal Truban dokonca dorazil na bicykli.
Slovenskí obyvatelia už vďaka početným pútačom a billboardom v mestách zistili, že v radoch PS sa chystá čosi ako "veľký tresk". Šimečkovci kampaň rozbehli mediálne už pred niekoľkými týždňami a na zastávkach MHD či pri diaľniciach sme si mohli prečítať otázku "Veríte vo veľký tresk?".
Čo s konsolidáciou a ako pokračovať po voľbách?
Viacerí odborníci a aj členovia strany (vrátane jej predsedu) postupne začali vypúšťať prvé lastovičky o tom, čoho by sa mal TRESK týkať. Pôjde o sériu reforiem, ktoré sa týkajú hlavne ekonomiky. Progresívne Slovensko tým zrejme nastavuje zrkadlo vláde, ktorá sa aktuálne borí s treťou konsolidáciou, ktorú pripravuje minsiter financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD). Sám však odmieta do posledného momentu prezradiť jej detaily, z čoho sú určite nervózni nielen investori, ale aj zamestnávatelia.
Podľa riadneho termínu by sa najbližšie parlamentné voľby mali konať v roku 2027, kedy je v hre aj to, že môže dôjsť k výmene vládnej garnitúry a žezla sa opäť chopí opozícia.
Plán tvoril aj expremiér Ódor
PS zrejme aj preto takto v predstihu verejnosti a aj svojím partnerom v parlamente ukazuje, akou cestou by chcelo ísť a načo sa chcú zamerať. Plán s TRESK-om prezentujú v bratislavskej Galérii Umelka, kde sa zišla podstatná časť členov strany a novinárskej verejnosti. Šimečka sa už skôr vyjadril, ža na tomto pláne pracoval ako autor expremiér úradníckej vlády a súčasný europoslanec za PS Ľudovít Ódor a ekonóm a zároveň poslanec Národnej rady SR Štefan Kišš.