Štvrtok4. september 2025, meniny má Rozália, zajtra Regína

Veľký tresk u Progresívcov: Šimečkovci chcú ohúriť ekonomickým programom, z Bruselu povolali na pomoc aj Ódora!

Na novom ekonomickom pláne okrem predsedu strany pracoval aj expremiér Ódor. NAŽIVO Zobraziť galériu (7)
Na novom ekonomickom pláne okrem predsedu strany pracoval aj expremiér Ódor. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ján Zemiar, gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Príchod opozičných hráčov na politickú scénu si vyžaduje (alebo aspoň v minulosti vyžadoval) aj značnú ekonomickú znalosť, hlavne do týchto dní kríz, kedy štátna kasa bojuje o každé euro. Dlh Slovenska rastie a konsolidácie vlády nejak zásadne nepomáhajú šetriť ďalšie prostriedky a ekonomické prostredie je podľa viacerých odborníkov pre viacerých podnikateľov pomerne nepriaznivé. Progresívne Slovensko (PS) preto prichádza s TRESK-om, čo má byť ekonomický program stvorený s daňového mixu a ďalších ingrediencií.

NAŽIVO Predstavenie programu TRESK Progresívneho Slovenska:

  • opozičné Progresívne Slovensko v Galérii Umelka predstavuje svoj ekonomický plán TRESK,
  • pri predstavení plánu TRESK sa objavujú aj hostia mimo PS, ako napríklad Alexander Matúšek zo Zväzu automobilového priemyslu, alebo Eduard Heger a Jaroslav Naď zo strany Demokrati,
  • na pláne sa podieľal poslanec Štefan Kišš a europoslanec a expremiér Ľudovít Ódor.

Aktualizované 10:40

"Uzbekistan môže byť pre nás bránou do Afganistanu," píše sa na obrazovke, pričom Ódor týmto odkazuje na slová premiéra Roberta Fica. "Väčšiu hlúposť som už dlho nepočul. Jediné, s čím sa tu dá súhlasiť, je to slovo "brána", pretože my to vidíme nejak inak," kopol si do predsedu vlády jeho predchodca. Ódor si na tlačovej konferencii za smiechu prítomných pomáha meme obrázkami, pričom tým znázorňuje absenciu nového ekonomického modelu a vízie pre Slovensko.

Ľudovít Ódor
Zobraziť galériu (7)
Ľudovít Ódor  (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Aktualizované 10:36

Podľa Ódora je potrebné nájsť implementačný plán, stanoviť si priority a decentralizovať v regiónoch. Podstatná je podľa neho tiež šírka opatrení a mentálna zmena. Ľudský kapitál treba zbierať tým, aby sa motivovali mladí ľudia v kontexte toho, aby nezanevreli na Slovensko a zostávali doma. Ódor vzápäťí vyrukoval s grafom životnej úrovne a kvalite života, pričom Slovensko podľa jeho záverov až tak veľmi neuteká ani pred Ruskom. "Ľudia pochopiteľne nerozumejú pojmom ako HDP či devízové rezervy. Pripravili sme preto aj analýzu o tom, aké peniaze majú na stole 4-členné rodiny," povedal Ódor a prepol na ďalší graf "Ficovych nožníc". V porovnaní s ostatnými krajinami nám podľa Ódora mnohí ušli a dobehli nás aj pobaltské krajiny ako napríklad Chorvátsko.

Aktualizované 10:30

Rečnícku štafetu preberá expremiér a europoslanec Ľudovít Ódor. "Tresk je skratka totálneho reštartu ekonomiky Slovensko. Totálne, aj reštart. Naznačuje to, že stojíme na mieste a treba veľa veci urobiť, aby sme sa pohli ďalej. Máme osobne viac dôvodov na to, prečo s plánom prichádzame," povedal Ódor s tým, že Slovensko podľa neho zaostáva 14 rokov. Je podľa neho tiež potrebné nájsť konsenzus v hospodárskej politike a inú alternatívu ku konsolidácii verejných financií.

Veľký tresk u Progresívcov:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Aktualizované 10:27

Tresk je podľa Šimečku komplexný dokument série reforiem, ktorý má reštartovať slovenskú ekonomiku. "Tresk berte ako dokument na pozvánku do ekonomickej a politickej diskusie, primárne v politickej opozícii. Sme pripravení na kritiku, doplnenia, ... aby sme po voľbách nestrácali drahocenný čas a mohli sa pustiť do práce. Pre mňa Tresk nie je len ekonomický program a sada opatrení. Je to aj opatrenie pre uvoľnenie druhej energie, pre tých ľudí, ktorí si prajú na Slovensku zmenu. Tu u nás, ale aj v regiónoch," pokračuje predseda Progresívneho Slovenska v príhovore.

Michal Šimečka
Zobraziť galériu (7)
Michal Šimečka  (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Aktualizované 10:23

Šimečka určuje PS, SaS, Demokratov a KDH ako kostru budúcej vlády. "PS vyrástlo z osempercentnej strany na 20-25-percentnú celospoločenskú stranu a je stabilne lídrom v prieskumoch verejnej mienky a mimochodom aj najsilnejšou liberálnou stranou v strede Európy. PS je hlavne pripravené prevziať výzvu. Som pripravený poraziž Smer a viesť lepšiu vládu pre Slovensko," potvrdil svoje ambície šéf PS.

Aktualizované 10:18

Podľa vesmírnej analógie "veľkého tresku" podľa Šimečku hrozí Slovensku "prepad do čiernej diery". "Súčasná vláda nám každý deň servíruje novú absurdnosť. Problém je v tom, že v tomto kolotoči nevkusu a škandálov občas prehliadame podstatu - Ficova štvrtá vláda materiálne ničí našu krajinu. Ide aj o ľudský kapitál a budúcnosť krajiny. Ja preto vravím, že už nebude stačiť túto vládu poraziť a vymeniť či potom vrátiť zákony do pôvodnej podoby či zrušiť transakčnú daň. Skutočná výzva bude zvrátiť 14 rokov úpadku a zaostávania. Presne o tom je Tresk. Je to návod na nový ekonomický model," popísal význam plánu Šimečka.

Aktualizované 10:16

Šimečka v úvode vystúpenia kritizuje vysokú infláciu a zaostávanie v zdravotníctve a v školstve. "Ľudia na Slovensku zomierajú o niekoľko rokov skôr a oveľa chudobnejší, nech v iných krajinách," vyhlasuje.

Aktualizované 10:00

Predseda PS Michal Šimečka začína svoj príhovor. Na podujatí sa okrem hostí z PS objavili aj mimoparlamentní politici zo strany Demokrati ako expremiér Eduard Heger či exminister obrany Jaroslav Naď. Z ekonomických hostí je prítomný napríklad prezident Alexander Matúšek zo Zväzu automobilového priemyslu či Radovan Ďurana z ekonomického inštitútu INESS. Účasť prisľúbil a dodržal aj niekdajší prezidentský kandidát a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok

Veľký tresk u Progresívcov:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Veľký tresk u Progresívcov:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Bývalý šéf PS Michal Truban dokonca dorazil na bicykli.

Veľký tresk u Progresívcov:
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Slovenskí obyvatelia už vďaka početným pútačom a billboardom v mestách zistili, že v radoch PS sa chystá čosi ako "veľký tresk". Šimečkovci kampaň rozbehli mediálne už pred niekoľkými týždňami a na zastávkach MHD či pri diaľniciach sme si mohli prečítať otázku "Veríte vo veľký tresk?".

 

Veľký TRESK už 4.9. 🤫 Chceš byť pritom ako prvý? Choď na progresivne.sk/tresk

Posted by Progresívne Slovensko on Saturday, August 9, 2025

Čo s konsolidáciou a ako pokračovať po voľbách?

Viacerí odborníci a aj členovia strany (vrátane jej predsedu) postupne začali vypúšťať prvé lastovičky o tom, čoho by sa mal TRESK týkať. Pôjde o sériu reforiem, ktoré sa týkajú hlavne ekonomiky. Progresívne Slovensko tým zrejme nastavuje zrkadlo vláde, ktorá sa aktuálne borí s treťou konsolidáciou, ktorú pripravuje minsiter financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD). Sám však odmieta do posledného momentu prezradiť jej detaily, z čoho sú určite nervózni nielen investori, ale aj zamestnávatelia.

Podľa riadneho termínu by sa najbližšie parlamentné voľby mali konať v roku 2027, kedy je v hre aj to, že môže dôjsť k výmene vládnej garnitúry a žezla sa opäť chopí opozícia.

Plán tvoril aj expremiér Ódor

PS zrejme aj preto takto v predstihu verejnosti a aj svojím partnerom v parlamente ukazuje, akou cestou by chcelo ísť a načo sa chcú zamerať. Plán s TRESK-om prezentujú v bratislavskej Galérii Umelka, kde sa zišla podstatná časť členov strany a novinárskej verejnosti. Šimečka sa už skôr vyjadril, ža na tomto pláne pracoval ako autor expremiér úradníckej vlády a súčasný europoslanec za PS Ľudovít Ódor a ekonóm a zároveň poslanec Národnej rady SR Štefan Kišš.

Viac o téme: Ivan KorčokEkonomický programProgresívne SlovenskoMichal ŠimečkaĽudovít ÓdorTRESK
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Progresívne Slovensko a SOPK
Progresívne Slovensko a SOPK diskutujú o budúcnosti slovenskej ekonomiky a reforme EÚ
Domáce
FOTO Michal Šimečka
Opozícia kritizuje stretnutie Fica s Putinom: Považuje to za zradu záujmov
Domáce
FOTO Nečakaná zmena v NR
Nečakaná zmena v NR SR! Poslankyňa PS sa vzdala mandátu: V parlamente ju nahradí TÁTO tvár
Domáce
Robert Fico
Progresívne Slovensko vyzvalo premiéra: Má zrušiť svoju cestu do Číny
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Škriniar pred súbojom so superfavoritom z Nemecka: Budeme musieť využiť slabé stránky súpera
Škriniar pred súbojom so superfavoritom z Nemecka: Budeme musieť využiť slabé stránky súpera
Zoznam TV
Francesco Calzona pred kvalifikačným zápasom proti Nemecku: Hráči odohrajú výborný zápas
Francesco Calzona pred kvalifikačným zápasom proti Nemecku: Hráči odohrajú výborný zápas
Zoznam TV
DAB v Nitre predstavilo divákom novú divadelnú sezónu
DAB v Nitre predstavilo divákom novú divadelnú sezónu
Správy

Domáce správy

Ďalší útok medveďa: Pri
Ďalší útok medveďa: Pri Prievidzi napadla šelma 27-ročného muža!
Domáce
Budúcnosť autobusovej linky medzi
Budúcnosť autobusovej linky medzi Zakopaným a Starým Smokovcom je neistá
Domáce
V okrese Kežmarok padol
V okrese Kežmarok padol prvý vlk aktuálnej poľovnej sezóny: Štát stanovil kvótu na odlov 74 jedincov
Domáce
AKTUÁLNE V PARLAMENTE sa objavilo nákazlivé OCHORENIE! Rušia program, poslanci majú sledovať svoj stav
AKTUÁLNE V PARLAMENTE sa objavilo nákazlivé OCHORENIE! Rušia program, poslanci majú sledovať svoj stav
Bratislava

Zahraničné

Prvým americkým štátom bez
Prvým americkým štátom bez povinného očkovania by sa mohla stať Florida
Zahraničné
Z lanovky zostali len
Tragédia v Lisabone: Desivé svedectvá z lanovky smrti, trojročný chlapec prežil zázrakom, otec zomrel, matka bojuje o život
Zahraničné
izraelský minister obrany Jisrael
Izraelský minister obrany Kac po útokoch húsíov sľubuje odvetu: Izrael na Jemen zošle 10 biblických rán
Zahraničné
Richard Raši
Predseda Národnej rady Raši označil posilnenie strategického partnerstva SR a Japonska za kľúčové
Zahraničné

Prominenti

Gabriela Kajtárová
Po Vinczem: Aj táto známa markizáčka si našla NOVÝ džob... Prekvapí vás, kde zakotvila!
Domáci prominenti
FOTO SEXI modelka v spoločnosti
SEXI modelka v spoločnosti vyrážala dych: To je ale ODVAHA... Jej šaty odhalili VŠETKO!
Zahraniční prominenti
Matthew Perry
Už je to OFICIÁLNE: Táto žena predala Matthewovi Perrymu (†54) SMRTEĽNÚ dávku... Hrozí jej 65 rokov!
Zahraniční prominenti
Markíza média párty. Na
Pocisková SEXI AKO NIKDY: Prečo som nafotila PIKANTNÉ fotky a... Krásne VYZNANIE partnera Filipa
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Po tomto VIDEU už
Po tomto VIDEU už do mora nevkročíte! Takto skončí človek pri stretnutí s gigantickou príšerou
Zaujímavosti
Záhadný objekt vo vesmíre
Záhadný objekt vo vesmíre postavil vedcov na nohy: NASA zostala v šoku
Zaujímavosti
XXL modelka šokuje realitou
XXL modelka šokuje realitou randenia: Muži ju chcú len v posteli, na verejnosti sa za ňu hanbia!
Zaujímavosti
Tieto ČUDNÉ PRÍZNAKY OČÍ
Tieto ČUDNÉ PRÍZNAKY OČÍ neignorujte: Môžu signalizovať vážnejší problém!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk

Ekonomika

Progresívne Slovensko predstavilo veľký TRESK: Takto chce naštartovať ekonomiku!
Progresívne Slovensko predstavilo veľký TRESK: Takto chce naštartovať ekonomiku!
Najdôležitejšie firmy Slovenska v roku 2025: Kto ťahá ekonomiku a koľko zarábajú?
Najdôležitejšie firmy Slovenska v roku 2025: Kto ťahá ekonomiku a koľko zarábajú?
Konsolidácia sa zamotáva: Dohoda v koalícii nemusí padnúť ani v pondelok!
Konsolidácia sa zamotáva: Dohoda v koalícii nemusí padnúť ani v pondelok!
Google vyhral historický súd, nemusí predať Chrome ani Android: Akcie prudko rastú! (komentár)
Google vyhral historický súd, nemusí predať Chrome ani Android: Akcie prudko rastú! (komentár)

Šport

Swiateková ako obarená po otázke novinára: Nuž, neviem... Potrebujete mentálnu pauzu?
Swiateková ako obarená po otázke novinára: Nuž, neviem... Potrebujete mentálnu pauzu?
US Open
Zásadná zmena v novej sezóne: Český hokej sa vydáva opačným smerom ako slovenský
Zásadná zmena v novej sezóne: Český hokej sa vydáva opačným smerom ako slovenský
Tipsport ELH
Slovan urobil konečné rozhodnutie: Takto vyzerá súpiska belasých pre Konferenčnú ligu
Slovan urobil konečné rozhodnutie: Takto vyzerá súpiska belasých pre Konferenčnú ligu
Konferenčná liga
VIDEO Borbély sa kriticky pustil do Calzonu: Čo spravil, aby našiel náhradu za Petra Pekaríka?
VIDEO Borbély sa kriticky pustil do Calzonu: Čo spravil, aby našiel náhradu za Petra Pekaríka?
MS vo futbale

Auto-moto

TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
Klasické testy
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Predstavujeme
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Predstavujeme
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Aké je tajomstvo úspešných ľudí? Nikam sa neponáhľajú, namiesto toho robia TOTO!
Aké je tajomstvo úspešných ľudí? Nikam sa neponáhľajú, namiesto toho robia TOTO!
Motivácia a inšpirácia
Európa hlási milióny voľných pracovných miest: V TÝCHTO krajinách je najväčší dopyt po pracovníkoch!
Európa hlási milióny voľných pracovných miest: V TÝCHTO krajinách je najväčší dopyt po pracovníkoch!
Aktuality
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Výber receptov
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Skladovanie potravín

Technológie

Nová Wi-Fi technológia dokáže odhaliť tvoj srdcový tep. V budúcnosti ti môže tvoj router zachrániť život
Nová Wi-Fi technológia dokáže odhaliť tvoj srdcový tep. V budúcnosti ti môže tvoj router zachrániť život
Technológie
Google varuje pred dvoma kritickými chybami v Androide, ktoré zneužívajú útočníci. Aktualizuj si mobil čo najskôr!
Google varuje pred dvoma kritickými chybami v Androide, ktoré zneužívajú útočníci. Aktualizuj si mobil čo najskôr!
Android
Ozempic bledne závisťou. Nový experimentálny liek ukazuje šialené výsledky
Ozempic bledne závisťou. Nový experimentálny liek ukazuje šialené výsledky
Veda a výskum
Vedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na Zemi
Vedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na Zemi
Veda a výskum

Bývanie

Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť

Pre kutilov

Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Aktuality
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Údržba a opravy
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Recepty
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Detské hviezdy z Dunaja: Týmto malým hercom otvoril seriál dvere do sveta veľkého showbiznisu, o kom budeme ešte počuť?
Slovenské celebrity
Detské hviezdy z Dunaja: Týmto malým hercom otvoril seriál dvere do sveta veľkého showbiznisu, o kom budeme ešte počuť?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Z lanovky zostali len
Zahraničné
Tragédia v Lisabone: Desivé svedectvá z lanovky smrti, trojročný chlapec prežil zázrakom, otec zomrel, matka bojuje o život
Ďalší útok medveďa: Pri
Domáce
Ďalší útok medveďa: Pri Prievidzi napadla šelma 27-ročného muža!
Vladimir Putin a Si
Zahraničné
Desivé odhalenie: Mikrofón zachytil slová prezidentov Číny a Ruska! Vyjadrenia sú šokujúce
Veľký tresk u Progresívcov:
Domáce
Veľký tresk u Progresívcov: Šimečkovci chcú ohúriť ekonomickým programom, z Bruselu povolali na pomoc aj Ódora!

Ďalšie zo Zoznamu