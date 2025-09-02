Fico je v Číne! Na letisku ho privítali mažoretky na červenom koberci, potom sa stretol s Putinom

PEKING - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SSD) v utorok 2. septembra dorazil do Číny. Poradca Kremľa Jurij Ušakov už skôr na otázku ohľadom možného stretnutia s Vladimirom Putinom odpovedal kladne. Fico sa zúčastní prehliadky na oslavu 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Má už za sebou aj diskusiu s Putinom.
Fico o účasti na summite v Číne informoval novinárov už minulý týždeň, pričom vláda má aktuálne na stole ďalšie kolo konsolidácie, ktoré v stredu prerokujú bez samotného premiéra.
Aktualizované 11:54
Ficovo stretnutie s Putinom oznámilo na sociálnej sieti ruské ministerstvo zahraničných vecí. Rusko si cení nezávislú zahraničnú politiku slovenskej vlády, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin v utorok počas stretnutia s Ficom v Pekingu.
Podľa šéfa Kremľa má postoj SR priaznivý vplyv najmä na hospodárstvo, informuje TASR podľa správy agentúry TASS.
O pristátí v Číne informoval aj on sám na sociálnej sieti. "Obete vojny si uctí aj položením venca k pamätníku hrdinov na Námestí nebeského pokoja v Pekingu. Robert Fico si v Číne nepripomenie len obete vojenského konfliktu počas druhej svetovej vojny, ale návštevu využije aj na potvrdenie spoločných ekonomických projektov a zámerov," informuje kanál predsedu vlády.
Ráta sa aj so stretnutiami s tými najvyššími predstaviteľmi
V rámci pracovnej cesty šéf Smeru absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí. V utorok 2. septembra sa stretne s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom. Vo štvrtok 4. septembra bude Robert Fico rokovať s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom, ale aj s čínskym viceprezidentom Han Zhengom.
Cestu Fica do Číny v statuse cez optiku opozície popísal aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý si pri tejto príležitosti dovolil kritizovať jeho predchodcu Ivana Korčoka. "Vážení predstavitelia opozície, 80. výročie porážky fašizmu a nacizmu si zaslúži úctu kedykoľvek a kdekoľvek. Ak sa neviete zhodnúť ani na takomto hodnotovom základe, tak ma to len uisťuje v tom, že mier pre vás neznamená vôbec nič," povedal opozícii Blanár.