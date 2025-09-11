Štvrtok11. september 2025, meniny má Bystrík, zajtra Mária, Mia

Premiér Fico podporu ďalšieho sankčného balíka odvíja od splnenia podmienok

Robert Fico
Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) nebude podporovať prijímanie ďalšieho sankčného balíka proti Rusku, pokým Európska komisia (EK) nepredloží realistické návrhy, ako zosúladiť klimatické ciele s potrebami výroby automobilov a ťažkého priemyslu. Nevylučuje, že ak bude politická vôľa, niektoré náročné ciele v rámci klimatickej politiky Európskej únie by sa mohli zmeniť. Ďalší sankčný balík nebude podporovať dovtedy, pokiaľ EK nepredloží návrhy cien elektrickej energie v Európe. Uviedol to po štvrtkovom stretnutí s predsedom Európskej rady (ER) Antóniom Costom.

Premiér uviedol, že pri rozhovore vyslovil otázku, ako zosúladiť náročné klimatické ciele, ktoré si stanovila Európska únia (EÚ), s realitou. „Napríklad s realitou Slovenska, ktoré produkuje viac ako milión áut, chce v tomto odvetví pokračovať a je konfrontované vysokými cenami energií,“ uviedol Fico. Vyhlásil, že práve schopnosť Únie reagovať a nachádzať riešenia ovplyvní aj postoj Slovenska k ďalším balíkom protiruských sankcií. „Ako predseda vlády nepodporím ďalší balík dovtedy, kým Európska komisia nepredloží na stôl realistické návrhy, ako zosúladiť náročné klimatické ciele s potrebami výroby automobilov, nielen na Slovensku, a potrebami ťažkého priemyslu,“ upozornil. Pripustil pritom aj úpravu stanovených klimatických cieľov. „Po druhé, ďalšie návrhy protiruských sankcií nebudem podporovať dovtedy, kým EK nepredloží reálne návrhy týkajúce sa ceny elektrickej energie v Európe,“ zdôraznil Fico, poukazujúc na to, že v tomto smere práve orgány Únie zohrávajú primárnu úlohu. „Ako si to nastavíme, tak to budeme mať,“ uviedol Fico.

Fico zdôraznil národnoštátne záujmy

V súvislosti s témou nastavenia viacročného finančného rámca EÚ Fico zdôraznil národnoštátne záujmy Slovenska, zamerané na zachovanie nastavenia kohéznej politiky a rovnako vyriešenie niektorých otázok týkajúcich sa trendov v spoločnej poľnohospodárskej politike, ktoré nekorešpondujú s vývojom slovenského poľnohospodárstva. Premiér takisto artikuloval aj dôležitosť mierového riešenia konfliktu na Ukrajine. „Vyslovil som želanie, aby takú istú mieru pozornosti a energie, akú EÚ vynakladá na vojenskú pomoc Ukrajine, vynakladala na mierové procesy,“ uviedol Fico presvedčený, že EÚ môže v mierovom procese zohrať oveľa významnejšiu úlohu, než zohráva doteraz.

Predseda ER zvýraznil dôležitosť stretávania, načúvania i konfrontácie odlišných názorov v rámci EÚ. „Na základe tejto schopnosti diskutovať a počúvať môžeme posilňovať našu jednotu,“ vyhlásil Costa. Ocenil perspektívu dobrých slovensko-ukrajinských vzťahov do budúcnosti, odvíjajúcich sa aj od stretnutia Fica s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. Uznal očakávania týkajúce sa zabezpečenia energetickej bezpečnosti v nadväznosti na ekonomický rozvoj, označil to zároveň za prioritu EÚ. „Je to príklad toho, ako bezpečnosť a konkurencieschopnosť idú ruka v ruke, obzvlášť v takej industrializovanej krajine, ako je Slovensko, ktoré je pilierom automobilového priemyslu na európskej i svetovej úrovni,“ dodal Costa.

