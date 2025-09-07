Nový jadrový zdroj je bližšie k realite: Fico hlási hotovú dohodu s Američanmi, chýba už len podpis

BRATISLAVA - Medzištátna dohoda o spolupráci Spojených štátov amerických a Slovenskej republiky v oblasti jadrovej energetiky je už hotová. V tejto chvíli sa čaká len na rozhodnutie, kedy a ako sa oficiálne podpíše. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to potvrdil premiér Robert Fico (Smer-SD).
V piatok (5. 9.) ho podľa vlastných slov informovala podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), že dohodu už odobrili aj Spojené štáty. V tejto chvíli je tak hotová „na stole“ a čaká na podpis. Dohoda by mala byť základom pre výstavbu nového jadrového zdroja na Slovensku, ktorý by mala stavať americká firma Westinghouse.
„My teraz už iba čakáme na rozhodnutie, kde a v akom formáte sa bude táto dohoda podpisovať oficiálne. Návrh je, aby sa dohoda podpisovala na najvyššej úrovni. Akonáhle bude nejaký dátum a bude to potvrdené, budete okamžite informovaní, kde a ako môže dôjsť k takémuto stretnutiu,“ reagoval premiér na otázku, či to bude spojené aj s návštevou Bieleho domu a stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.