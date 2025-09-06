Sobota6. september 2025, meniny má Alica, zajtra Marianna

Fico odhalil, čo mu povedal Putin: Ruský prezident prejavil záujem o stretnutie so Zelenským

Robert Fico a Vladimir Putin AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (3)
Robert Fico a Vladimir Putin (Zdroj: TASR/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
TASR

BRATISLAVA - Ruský prezident Vladimir Putin prejavil na schôdzke so slovenským premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) záujem o stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským „kdekoľvek inde“ ako v Moskve.

Fico to vyhlásil v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. „Ani prezidentovi Zelenskému by príliš doma politicky dobre nerobilo, keby sa stretol s prezidentom Putinom a určite ani občania Ruskej federácie by neboli nadšení, keby sa prezident Putin stretol s prezidentom Zelenským. Ale obidvaja chápu, napriek tomu, že by im to mohlo spôsobovať politické škody, že treba sa stretnúť, a že treba o veciach rokovať, lebo ak nebudú rokovať, tak tá vojna bude ďalej pokračovať,“ myslí si Fico.

Bezpečnostné záruky by podľa neho mala dostať nielen Ukrajina, ale i Rusko. Fico vylúčil, že by Ukrajina mohla vstúpiť do NATO. Zároveň dodal, že slovenskí vojaci nebudú na Ukrajine nasadení. Podpora Slovenska v otázke bezpečnostných záruk podľa neho napríklad znamená povolenie presunu vojakov iných krajín cez slovenské územie. Vojna na Ukrajine je podľa neho zložitejšia, ako sa zdá. Opakovane naznačoval, že ruskojazyčné obyvateľstvo na východe krajiny bolo diskriminované, čo často tvrdí ruská propaganda.

Stretnutie medzi premiérom SR Robertom Ficom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským
Zobraziť galériu (3)
Stretnutie medzi premiérom SR Robertom Ficom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským  (Zdroj: Úrad vlády SR)

 Fico však znovu podporil vstup Ukrajiny do Európskej únie. Je to podľa neho pre krajinu dlhá cesta. Jej vstup do Únie považuje za prospešný aj pre samotnú EÚ. Myslí si však, že veľké štáty európskeho spoločenstva budú Ukrajine klásť pri vstupe prekážky. Zelenskému odporučil, aby s nimi rokoval vopred. „Brzdiacim efektom“ bude podľa neho aj samotná vojna v krajine.

Premiér zopakoval, že vzťahy s Ruskom treba znormalizovať. Po skončení vojny bude podľa neho s ním treba medzinárodnú spoluprácu čo najskôr naštartovať.

Zelenskyj navrhol Kyjev

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol Kyjev ako možné miesto stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Reagoval tak na predošlé vyhlásenie Putina, podľa ktorého by sa schôdzka mohla uskutočniť v Moskve.

„On (Putin) môže prísť do Kyjeva,“ uviedol Zelenskyj v rozhovore pre americkú televíziu ABC, ktorý bol zverejnený v sobotu. Zdôraznil, že nemôže cestovať do Moskvy, kým jeho krajina čelí každodenným útokom Ruska, a označil Putinovu ponuku za taktiku na odklad rokovaní. Ukrajinský líder zároveň vyhlásil, že šéfovi Kremľa sa nedá dôverovať a že „hrá hry“ so Spojenými štátmi.

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas tlačovej konferencie s predsedom vlády SR Robertom Ficom
Zobraziť galériu (3)
Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas tlačovej konferencie s predsedom vlády SR Robertom Ficom  (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Zelenskyj opakovane vyzýva na stretnutie s Putinom s cieľom rokovať o prímerí vo vojne, ktorú Rusko začalo vo februári 2022. Podľa ukrajinských zdrojov ponúklo hostenie takéhoto summitu najmenej sedem krajín, medzi nimi Turecko a tri štáty Perzského zálivu, považované za neutrálne v konflikte.

V stredu Putin poznamenal, že Zelenskyj by mohol prísť do Moskvy, ak by rokovania mohli viesť k pozitívnemu výsledku. V piatok však opäť spochybnil užitočnosť takýchto rozhovorov a zopakoval, že neuznáva legitimitu ukrajinského prezidenta. Zelenskyj už vo štvrtok odmietol Moskvu ako miesto rokovaní. „Ak chcete, aby k stretnutiu nedošlo, potom ma pozvite do Moskvy,“ skonštatoval.

