Vodiči, pozor! Na vjazde do Bratislavy zo Stupavy sa zdržíte desiatky minút

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na vjazde do Bratislavy zo Stupavy sa na diaľnici D2 i na Hodonínskej ulici vodiči zdržia desiatky minút. Na sociálnej sieti na to upozornila Zelená vlna STVR. Zdržanie odhaduje na 40 minút.
Kolóny sa pri Bratislave tvoria aj v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej. Zdržanie sa odhaduje na 20 minút. Na vjazde do hlavného mesta po diaľnici D1 je zase nehoda. „Na diaľnici D1 pri Bernolákove smerom na Bratislavu sa zrazili tri autá, blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa asi 10 minút,“ uviedol dopravný servis.