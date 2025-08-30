Ministerstvá nevylučujú posilnenie kompetencií krajov pri vážení kamiónov

BANSKÁ BYSTRICA - Ministerstvá dopravy a vnútra nevylučujú posilnenie kompetencií samosprávnych krajov pri vážení kamiónov. Rezorty to uviedli v reakcii na vyjadrenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý pre problémy s preťaženými kamiónmi v regiónoch žiada legislatívnu zmenu.
„Rezort vnútra sa zmene nebráni, je však potrebné takúto zásadnú zmenu najskôr dôkladne zanalyzovať a pripraviť pracovný návrh legislatívnych úprav, ktorý sa následne odborne posúdi,“ skonštatoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann. Ako dodal, gestorom právnej úpravy by mal byť rezort dopravy, keďže ide o zmeny v cestnom zákone.
Rezort dopravy je otvorený diskusii
Podľa Ministerstva dopravy (MD) SR by v prípade zmeny pre komplexnosť danej problematiky bola potrebná súčinnosť viacerých orgánov, okrem rezortov dopravy a vnútra aj Ministerstva financií SR a Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Rezort dopravy je však otvorený diskusii a sľubuje plnú súčinnosť.
„Ak samosprávne kraje zamýšľajú vážiť vozidlá, je potrebné, aby mali dostatočné množstvo veľkých odstavných plôch popri cestách, ktoré budú spĺňať štandardy z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky a budú mať oprávnenie na meranie celkovej hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidiel,“ doplnila hovorkyňa MD Petra Poláčiková.
Tranzitná doprava podľa kraja poškodzuje cesty II. a III. triedy
Posilnenie kompetencií samosprávnych krajov pri kontrole, vážení a pokutovaní kamiónov žiadal BBSK na utorňajšej (26. 8.) tlačovej konferencii. Tranzitná doprava podľa kraja poškodzuje cesty II. a III. triedy v regiónoch, no samosprávne kraje nemajú možnosť preťažené kamióny zastavovať a udeľovať pokuty. Pokuty za preťažené vozidlá navyše končia v štátnej kase, a nie u správcu cesty, ktorý znáša náklady na jej údržbu a opravu. Na príprave paragrafového znenia legislatívnych zmien v tejto problematike bude BBSK spolupracovať so združením Samosprávnych krajov Slovenska (SK8).