Sobota30. august 2025, meniny má Ružena, zajtra Nora

Ministerstvá nevylučujú posilnenie kompetencií krajov pri vážení kamiónov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BANSKÁ BYSTRICA - Ministerstvá dopravy a vnútra nevylučujú posilnenie kompetencií samosprávnych krajov pri vážení kamiónov. Rezorty to uviedli v reakcii na vyjadrenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý pre problémy s preťaženými kamiónmi v regiónoch žiada legislatívnu zmenu.

„Rezort vnútra sa zmene nebráni, je však potrebné takúto zásadnú zmenu najskôr dôkladne zanalyzovať a pripraviť pracovný návrh legislatívnych úprav, ktorý sa následne odborne posúdi,“ skonštatoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann. Ako dodal, gestorom právnej úpravy by mal byť rezort dopravy, keďže ide o zmeny v cestnom zákone.

Rezort dopravy je otvorený diskusii

Podľa Ministerstva dopravy (MD) SR by v prípade zmeny pre komplexnosť danej problematiky bola potrebná súčinnosť viacerých orgánov, okrem rezortov dopravy a vnútra aj Ministerstva financií SR a Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Rezort dopravy je však otvorený diskusii a sľubuje plnú súčinnosť.

„Ak samosprávne kraje zamýšľajú vážiť vozidlá, je potrebné, aby mali dostatočné množstvo veľkých odstavných plôch popri cestách, ktoré budú spĺňať štandardy z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky a budú mať oprávnenie na meranie celkovej hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidiel,“ doplnila hovorkyňa MD Petra Poláčiková.

Tranzitná doprava podľa kraja poškodzuje cesty II. a III. triedy

Posilnenie kompetencií samosprávnych krajov pri kontrole, vážení a pokutovaní kamiónov žiadal BBSK na utorňajšej (26. 8.) tlačovej konferencii. Tranzitná doprava podľa kraja poškodzuje cesty II. a III. triedy v regiónoch, no samosprávne kraje nemajú možnosť preťažené kamióny zastavovať a udeľovať pokuty. Pokuty za preťažené vozidlá navyše končia v štátnej kase, a nie u správcu cesty, ktorý znáša náklady na jej údržbu a opravu. Na príprave paragrafového znenia legislatívnych zmien v tejto problematike bude BBSK spolupracovať so združením Samosprávnych krajov Slovenska (SK8).

Viac o téme: KamiónyVáženiePosilnenieKompetencieMinisterstvo vnútraMinisterstvo dopravy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ministerstvo vnútra Rakúska čelí
Ministerstvo vnútra Rakúska čelí kybernetickému útoku: Narušil e-mailové účty
Zahraničné
Revolučné zmeny v slovenskom
Revolučné zmeny v slovenskom školstve: Odborári a ministerstvo našli spoločnú reč
Domáce
Robert Fico
Koalícia je v závere diskusií o konsolidácii: Ministerstva obrany nie je problém, tvrdí Fico
Domáce
Pokuta nebude najväčší problém!
Pokuta nebude najväčší problém! Veľké zmeny pre vodičov, ktorí si nezaplatia PZP! Auto im môžu vyradiť z evidencie
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Deň otvorených dverí v Národnej rade SR a na Bratislavskom hrade
Deň otvorených dverí v Národnej rade SR a na Bratislavskom hrade
Správy
Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci
Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci
Správy
Tréner ŠKP Bratislava Tomáš Kuťka: Skúsený súper naše chyby využil
Tréner ŠKP Bratislava Tomáš Kuťka: Skúsený súper naše chyby využil
Šport

Domáce správy

Ministerstvá nevylučujú posilnenie kompetencií
Ministerstvá nevylučujú posilnenie kompetencií krajov pri vážení kamiónov
Domáce
FOTO Migaľovci si vybavujú účty
Migaľovci si vybavujú účty s Hlasom: Šalitroš sa rozohnil, schytali to za tender aj voľby, pridal sa aj Danko!
Domáce
Aktualizujeme Šéf SIS mal dopravnú
Šéf SIS mal dopravnú nehodu: Podľa Gašpara sa všetko udialo veľmi rýchlo, zranila sa aj maloletá osoba!
Domáce
Samosprávne kraje môžu získať viac právomocí pri vážení kamiónov: ministerstvá zvažujú zmeny
Samosprávne kraje môžu získať viac právomocí pri vážení kamiónov: ministerstvá zvažujú zmeny
Bratislava

Zahraničné

Najkrajší nemecký turistický chodník
Najkrajší nemecký turistický chodník poznáte zo slávnych malieb, leží na hranici s Českom
dromedar.sk
Erin Pattersonová
Desivý prípad vraždy: Žena otrávila príbuzných jedlom z muchotrávok! Hrozí jej doživotie
Zahraničné
Lietadlo včasnej výstrahy Berijev
Tajomné prípravy v Rusku: Putin testuje obávanú riadenú strelu! TOTO sú jej parametre
Zahraničné
FOTO Pakistan evakuoval vyše pol
Pakistan evakuoval vyše pol milióna ľudí v dôsledku povodní spôsobených dažďami
Zahraničné

Prominenti

Slávny šéfkuchár (58) priznal
Slávny šéfkuchár (58) priznal vážne zdravotné problémy: RAKOVINA!
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Pod parou.
Herečka Judit Pecháček sa dostala medzi svetovú elitu: Účinkuje v mega seriáli za 60 miliónov eur!
Domáci prominenti
AGRESÍVNY ÚTOK na speváčku
AGRESÍVNY ÚTOK na speváčku Luciu Bílú: Žena HÁDZALA POKLOPY z kanálov!
Domáci prominenti
Hviezda Pobrežnej hliadky bojuje
Hviezda Pobrežnej hliadky bojuje s RAKOVINOU prsníka: FOTO... Podstúpila mastektómiu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Záhada obľúbených sušienok odhalená
Záhada obľúbených sušienok odhalená po viac než storočí: Ako vznikol ich názov?
Zaujímavosti
Údolie motýľov na Rhodose:
Údolie motýľov na Rhodose: Unikátna prírodná rezervácia s tisíckami pestrofarebných krídel
dromedar.sk
Muž ignoroval príznaky celé
Muž ignoroval príznaky celé roky, skončil s rakovinou v NAJHORŠOM štádiu! Trpíte nimi aj vy?
Zaujímavosti
FOTO Nová DROGA modernej doby?
Nová DROGA modernej doby? Čaj, ktorý pobláznil svet: Japonci len krútia hlavou!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Nový plavecký komplex môžu Košičanom všetci závidieť: Pozrite si, čo všetko a za koľko ponúkne! (foto)
Nový plavecký komplex môžu Košičanom všetci závidieť: Pozrite si, čo všetko a za koľko ponúkne! (foto)

Šport

HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš: Online prenos z Tatranského pohára 2025
HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš: Online prenos z Tatranského pohára 2025
Tipsport liga
Tomáš Rigo spečatil veľký prestup! V Anglicku nastúpi s ďalším reprezentantom Slovenska
Tomáš Rigo spečatil veľký prestup! V Anglicku nastúpi s ďalším reprezentantom Slovenska
Slováci v zahraničí
Eufóriu ligovej dediny vystriedala tvrdá realita: Nováčik reaguje na hrozný štart sezóny
Eufóriu ligovej dediny vystriedala tvrdá realita: Nováčik reaguje na hrozný štart sezóny
Slovensko
Rúben Amorim otvorene o konci v United: Zostal som šokovaný, ale toto sa zrejme nezmení
Rúben Amorim otvorene o konci v United: Zostal som šokovaný, ale toto sa zrejme nezmení
Premier League

Auto-moto

FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Po letnej pauze späť do práce? Takto si jednoducho obnovíte pracovnú morálku a energiu
Po letnej pauze späť do práce? Takto si jednoducho obnovíte pracovnú morálku a energiu
Motivácia a produktivita
Sedenie, ktoré vás nezničí: Ako si správne nastaviť pracovné miesto, aby vás nebolela chrbtica ani oči
Sedenie, ktoré vás nezničí: Ako si správne nastaviť pracovné miesto, aby vás nebolela chrbtica ani oči
Prostredie práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Výber receptov
Slivkový lekvár z panvice: Postačia slivky, cukor a správny postup
Slivkový lekvár z panvice: Postačia slivky, cukor a správny postup
Výber receptov

Technológie

Umelá inteligencia, lasery a rakety. Turecko predstavilo „Oceľovú kupolu“. Nový štít vraj zastaví aj roje dronov
Umelá inteligencia, lasery a rakety. Turecko predstavilo „Oceľovú kupolu“. Nový štít vraj zastaví aj roje dronov
Armádne technológie
Toto je deväť najväčších klamstiev o smartfónoch, ktorým možno veríš aj ty
Toto je deväť najväčších klamstiev o smartfónoch, ktorým možno veríš aj ty
Návody
Hackeri budú mať ťažšie časy. Google zavádza do Správ novú bezpečnostnú funkciu, ktorá robí SMS kódy zastaranými
Hackeri budú mať ťažšie časy. Google zavádza do Správ novú bezpečnostnú funkciu, ktorá robí SMS kódy zastaranými
Aplikácie a hry
Mapa sveta, ktorú poznáš, je zavádzajúca. Afrika to chce zmeniť. Svet v skutočnosti vyzerá takto
Mapa sveta, ktorú poznáš, je zavádzajúca. Afrika to chce zmeniť. Svet v skutočnosti vyzerá takto
Veda a výskum

Bývanie

Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových

Pre kutilov

10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Recepty
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Dvor a záhrada
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Záhrada
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Erotické tajomstvá podľa hviezd: Čo robí jednotlivé znamenia neodolateľnými v posteli aj mimo nej?
Sex
Erotické tajomstvá podľa hviezd: Čo robí jednotlivé znamenia neodolateľnými v posteli aj mimo nej?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Migaľovci si vybavujú účty
Domáce
Migaľovci si vybavujú účty s Hlasom: Šalitroš sa rozohnil, schytali to za tender aj voľby, pridal sa aj Danko!
Erin Pattersonová
Zahraničné
Desivý prípad vraždy: Žena otrávila príbuzných jedlom z muchotrávok! Hrozí jej doživotie
Lietadlo včasnej výstrahy Berijev
Zahraničné
Tajomné prípravy v Rusku: Putin testuje obávanú riadenú strelu! TOTO sú jej parametre
Šéf SIS mal dopravnú
Domáce
Šéf SIS mal dopravnú nehodu: Podľa Gašpara sa všetko udialo veľmi rýchlo, zranila sa aj maloletá osoba!

Ďalšie zo Zoznamu