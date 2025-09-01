Obrovská tragédia na juhu Slovenska: Zrážka chodca (†61) a zdravotnej služby v hustej hmle! Muž nemal šancu

TORNAĽA - Tragická nehoda v Tornali si vypýtala život muža. K tragédii došlo dnes v skorých ranných chodinách, svoj podiel na nej majú mať aj poveternostné podmienky - v čase nehody bola hmla. Chode na sebe navyše nemal žiadne reflexné prvky.
"K tragickej dopravnej nehode došlo dnes v skorých ranných hodinách na ceste I/16 v Tornali – časť Behynce v smere na obec Stránska," uviedla polícia. Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k zrážke chodca s vozidlom dopravnej zdravotnej služby. K dopravnej nehode malo dôjsť za zníženej viditeľnosti, hmly a chodec nemal na sebe žiadne reflexné prvky.
Žiaľ, chodec utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. "Príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Do vyšetrovania boli pribratí aj znalci z odboru cestnej dopravy a tiež z odboru súdneho lekárstva," dodali.
V prípade nebohého chodca ide o 61-ročného muža, občana Maďarska.
"V tejto súvislosti opäť pripomíname dôležitosť používania reflexných prvkov. V tomto období sa už môžu vyskytovať ranné hmly a viditeľnosť tak môže byť znížená," upozornila polícia.