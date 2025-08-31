Nedeľa31. august 2025, meniny má Nora, zajtra Drahoslava

Rodič by mohol dostať pokutu za nekonanie pri rizikovom správaní dieťaťa, uviedol Drucker

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Rodič by mohol dostať pokutu za nekonanie pri rizikovom správaní dieťaťa. Ide o jednu zo zmien v návrhoch zákonov, ktoré budú predložené do Národnej rady SR. Učitelia by tiež v zmysle navrhovaného zákona mali riešiť šikanovanie, inak budú niesť zodpovednosť za svoje správanie. Okrem ďalších opatrení v oblasti bezpečnosti škôl má vzniknúť aj „spis dieťaťa“. Vyplýva to z vyjadrení ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD).

„Ak dieťa vykazuje v škole rizikové správanie, ktoré ohrozuje život, zdravie alebo poriadok školy, potrebuje okrem intervencie školského podporného tímu aj ďalšie odborné služby a činnosti. Tie mu vedia poskytnúť centrá poradenstva a prevencie. Ale keďže ide o maloleté dieťa, musí konať rodič,“ uviedol minister. Ako doplnil, v prípade, že rodič pomoc odmieta, zákon ustanovuje až možnosť uloženia pokuty rodičovi za nekonanie s prepojením na sociálno-právnu kuratelu detí.

Školy majú byť tiež chránené pred neprimeraným zásahom tretích osôb. „Často, musím pripustiť, že sú to aj rodičia, ktorí vstupujú do škôl a snažia sa vymôcť si istým spôsobom svoj pohľad na konkrétnu situáciu. Pokiaľ by to bolo neprimerané konanie, tak zákon ustanovuje možnosť sankcionovať rodiča,“ priblížil minister.

Za kľúčové opatrenie považuje minister výmenu informácií o žiakovi

Rezort školstva zároveň kladie dôraz aj na ochranu detí z pohľadu učiteľov. „Aby dodržiavali etický poriadok, aby riešili šikanovanie, pretože ak nebudú, rovnako sa stávajú v zmysle zákona zodpovednými za svoje správanie,“ doplnil. Ministerstvo chce podľa slov Druckera rovnako chrániť aj učiteľov. Priestupkom bude poškodenie cti, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti či verejné zosmiešnenie učiteľa - napríklad v online priestore. Postihované bude aj šírenie nepravdivých informácií a osobných údajov s cieľom spôsobiť ujmu.

Za kľúčové opatrenie, ktoré je takisto súčasťou predložených zmien, považuje minister výmenu informácií o žiakovi. Vzniknúť má spis dieťaťa, ktorý má zabezpečiť, aby sa v prípade jeho prestupu z jednej školy na druhú vedelo o typoch podporných opatrení dieťaťa. Taktiež poradenské zariadenia by mali mať povinnosť informovať školu o správaní, ktoré môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť.

Škola nie je len tá, ktorá učí

Pripomenul, že v oblasti prevencie ministerstvo urobilo za posledné dva roky mnoho zmien. Podporuje programy, ako sú ranné kruhy, pripravilo metodickú podporu pre krízové situácie. Spustilo databázu preventívnych programov, obmedzilo používanie mobilných telefónov na základných školách a upravilo smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania.

Minister zároveň uviedol, že škola nie je len tá, ktorá učí, ale musí poskytovať prostredie, v ktorom sa deti cítia bezpečne. „Netreba to zužovať len na pohľad fyzickej bezpečnosti, ale bezpečné prostredie musí chrániť aj osobnosť, duševné zdravie dieťaťa vrátane šikanovania, ktoré sa stále objavuje aj v našich školách. Zároveň to prostredie musí ísť ešte ďalej, musí byť podporné, tvorivé, láskavé, aby sa tam deti cítili dobre, nebáli sa pýtať,“ dodal.

Viac o téme: PokutaDieťaTomáš DruckerRodičSprávanie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nový školský rok sa
Nový školský rok sa začína: Polovica základných škôl sa bude učiť po novom
Domáce
minister školstva, výskumu, vývoja
Slovensko a Česko hľadajú riešenia na prilákanie nových učiteľov a zlepšenie vzdelávacieho systému
Domáce
Kavaschová a Čobejová VYTOČENÉ
Kavaschová a Čobejová VYTOČENÉ do vývrtky: Vládnu nám tu PSYCHOPATI a úplní IDIOTI!
Domáci prominenti
Minister školstva, výskumu, vývoja
Richnava dostane výnimku: Škola môže zatiaľ fungovať v dvojzmennej prevádzke
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

55. ročník Hornozemplínskych folklórnych slávností
55. ročník Hornozemplínskych folklórnych slávností
Správy
Na Zlatých pieskoch sa konal 18. ročník festivalu Uprising
Na Zlatých pieskoch sa konal 18. ročník festivalu Uprising
Správy
Policajné zložky museli vyraziť dvere od košického bytu, kde sa nachádzal nevládny dôchodca
Policajné zložky museli vyraziť dvere od košického bytu, kde sa nachádzal nevládny dôchodca
Správy

Domáce správy

FOTO Dramatické sekundy v Košiciach:
Dramatické sekundy v Košiciach: Muž (78) kričal o pomoc spoza zamknutých dverí, polícia musela do bytu vraziť!
Domáce
FOTO Šéf SIS má po
Šéf SIS má po nehode pod Zoborom ďalšie nečakané problémy: Nedostatky s STK a otázne majetkové priznanie!
Domáce
Róbert Lališ
Róbert Lališ by si mal v kauze mafiánskych vrážd vypočuť rozsudok 3. septembra
Domáce
Nový návrh v parlamente: Nezaradení poslanci chcú, aby boli útoky na pamätníky trestným činom
Nový návrh v parlamente: Nezaradení poslanci chcú, aby boli útoky na pamätníky trestným činom
Bratislava

Zahraničné

MIMORIADNY ONLINE Ukrajina hlási
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina hlási úspech! Armáda obkľúčila ruské jednotky v Doneckej oblasti
Zahraničné
Izraelská armáda pri Golanských
Izraelská armáda podnikla nálet na pozície Hizballáhu na juhu Libanonu
Zahraničné
Invázny americký hríb sa
Invázny americký hríb sa blíži k Slovensku: V Česku ho už našli, môže vytláčať naše pôvodné druhy
Domáce
Trumpova administratíva plánuje masívne
Trumpova administratíva plánuje masívne čistky: Chce prepustiť väčšinu novinárov Hlasu Ameriky
Zahraničné

Prominenti

Michaela Čobejová
Čobejová sa ukázala BEZ mejkapu: Wau, stále KRÁSNA!
Domáci prominenti
FOTO Post Malone
TAJNÝ románik slávneho speváka? Partnerky strieda rýchlejšie ako ponožky!
Zahraniční prominenti
Daniela a Veronika Nízlové
Sestry Nízlové na PLNÉ ÚSTA! Vysvetlili to raz a navždy: Kto nám PLATÍ náš LUXUSNÝ život
Domáci prominenti
Markizácka Farma ŠTARTUJE: Dostali
Markizácka Farma ŠTARTUJE: Dostali by ste od hospodára Martina plný počet mincí? OTESTUJTE SA!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Na fotografii interiéru nehnuteľnosti
Dcéra nacistu odhalila ukradnuté umenie: Všetko prezradila FOTO na sociálnych sieťach, záhadne opäť ZMIZLO
Zaujímavosti
Vedci odhalili prekvapivú súvislosť:
Vedci odhalili prekvapivú súvislosť: Zapáchajúce ponožky a štípance od komárov idú ruka v ruke
Zaujímavosti
Dráma pri bazéne: Turistka
Dráma pri bazéne: Turistka na Tenerife slovne napadla dovolenkárov! Všetko pre ukradnuté ležadlo
Zaujímavosti
Zdravá večera pre lepší
Zdravá večera pre lepší spánok: 3 chutné recepty a tipy, čo jesť pred spaním
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)
Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)
Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!

Šport

Najdrahší prestup v histórii slovenskej ligy! Nový rekord, Strelec odchádza do Anglicka
Najdrahší prestup v histórii slovenskej ligy! Nový rekord, Strelec odchádza do Anglicka
Slováci v zahraničí
Atlético naďalej márne čaká na prvé víťazstvo, Real otočil zápas v priebehu jednej minúty
Atlético naďalej márne čaká na prvé víťazstvo, Real otočil zápas v priebehu jednej minúty
La Liga
Liverpool jeho číslo vyradil, Portugalci urobili presný opak: Pocta zosnulému Diogovi Jotovi
Liverpool jeho číslo vyradil, Portugalci urobili presný opak: Pocta zosnulému Diogovi Jotovi
Ostatné
FOTO+VIDEO Otvorili olympijské plavecké centrum: Znamená to veľa pre celé Košice i Slovensko
FOTO+VIDEO Otvorili olympijské plavecké centrum: Znamená to veľa pre celé Košice i Slovensko
Vodné športy

Auto-moto

FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Mentoring: Tajná zbraň, ktorá vám môže katapultovať kariéru dopredu
Mentoring: Tajná zbraň, ktorá vám môže katapultovať kariéru dopredu
Motivácia a inšpirácia
Toto vás čaká: Ktoré znamenia sú pripravené na veľké kariérne výzvy?
Toto vás čaká: Ktoré znamenia sú pripravené na veľké kariérne výzvy?
O práci s humorom
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Rady a tipy
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Výber receptov

Technológie

Týchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z nás
Týchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z nás
Android
Takto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazu
Takto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazu
Návody
Tvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácie
Tvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácie
Android
Máme posledné 3 roky na záchranu planéty! Vedci varujú pred katastrofou, akú svet ešte nezažil
Máme posledné 3 roky na záchranu planéty! Vedci varujú pred katastrofou, akú svet ešte nezažil
Bulvár

Bývanie

Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka

Pre kutilov

Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Recepty
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Dvor a záhrada
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nadýchané kokosové palacinky: Tropická sladkosť, ktorá vás prenesie do raja
Recepty
Nadýchané kokosové palacinky: Tropická sladkosť, ktorá vás prenesie do raja
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dramatické sekundy v Košiciach:
Domáce
Dramatické sekundy v Košiciach: Muž (78) kričal o pomoc spoza zamknutých dverí, polícia musela do bytu vraziť!
Šéf SIS má po
Domáce
Šéf SIS má po nehode pod Zoborom ďalšie nečakané problémy: Nedostatky s STK a otázne majetkové priznanie!
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina hlási
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina hlási úspech! Armáda obkľúčila ruské jednotky v Doneckej oblasti
Slovak Telekom
Domáce
Ikonická predplatená karta prichádza späť v modernej podobe: Nič neriešim, mám Easy

Ďalšie zo Zoznamu