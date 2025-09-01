V Maďarsku sa začal nový školský rok: Potrvá do 19. júna 2026, učebnice sú zdarma

BUDAPEŠŤ - V Maďarsku sa v pondelok začal nový školský rok 2025-2026, ktorý bude trvať pre žiakov základných škôl 181 dní. Posledný školský deň bude 19. júna 2026, uviedol server magyarnemzet.hu.
Žiaci stredných a odborných škôl strávia v škole iba 179 vyučovacích dní. Školský rok pre maturantov sa končí 30. apríla. V tomto školskom roku bude 11 dní jesenných, 16 dní zimných a 11 dní jarných prázdnin, pričom dni štátnych sviatkov pripadajúcich na dni prázdnin bude potrebné na školách v určených neskorších termínoch odučiť. Server podotýka, že pre maďarské rodiny nie je začiatok školského roka taký stresujúci ako v iných krajinách Európy, pretože vláda zaviedla na pomoc rodičom a deťom mnohé opatrenia. Medzi ne patrí poskytnutie 13 miliónov bezplatných učebníc pre 1,2 milióna detí.
Štátny tajomník ministerstva vnútra Bence Rétvári uviedol, že poskytovanie učebníc je v Maďarsku úplne bezplatné, a že toto opatrenie je súčasťou programu podpory rodiny. „Viac ako 500.000 notebookov už bezplatne používajú žiaci na školách a ďalších 50.000 učitelia,“ dodal Rétvári, podľa ktorého štát tiež poskytuje školské potreby desaťtisícom žiakom žijúcim v ťažkej finančnej situácii. Štát podľa neho podporuje aj školské stravovanie pre 600.000 detí. Používanie mobilných telefónov na maďarských školách je aj v tomto školskom roku zakázané, dodáva magyarnemzet.hu.