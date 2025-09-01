Tomáš Drucker odmieta tvrdenia o likvidácii súkromného školstva a diskriminácii

SLOVENSKÝ GROB - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) odmieta tvrdenia o likvidácii súkromného školstva a diskriminácii v súvislosti s novelou zákona o financovaní škôl a školských zariadení a ďalších školských zákonov. Povedal to na krátkom brífingu po otvorení nového školského roka na Základnej škole v Slovenskom Grobe v okrese Pezinok aj v reakcii na protesty avizované Asociáciou súkromných škôl a školských zariadení.
„Absolútne odmietam diskrimináciu, odmietam aj nepravdivé informácie a polopravdy. Nepravdivé predovšetkým v tom, že ide o akúsi likvidáciu súkromného školstva,“ povedal Drucker s tým, že rezort školstva pripravoval legislatívu dlhodobo, avšak v úvode neevidoval veľký záujem o nej diskutovať. „Počas leta boli veľmi intenzívne debaty so zástupcami cirkevných škôl, či už s evanjelickými alebo katolíckymi. Tam si myslím, že máme veľmi kvalitný návrh vďaka tomu, že títo partneri sa pravidelne zúčastňovali,“ podotkol.
Vyjadril presvedčenie, že legislatívny návrh je dobrý aj pre súkromné školstvo. „Mrzí ma, že práve hlavní predstavitelia viac prispievali na sociálnych sieťach ako v rokovaniach, pretože sa nezúčastňovali rokovaní,“ podčiarkol. Naďalej však avizuje pripravenosť diskutovať. „Apeloval by som na zriaďovateľov súkromných škôl a rodičov, aby si naštudovali zákon. Sme pripravení o tom hovoriť,“ dodal minister.
Zopakoval, že štát musí primárne sledovať verejný záujem. „Ústavou ukladáme povinnosti všetkým občanom SR, teda deťom, že je povinná školská dochádzka. Zároveň, že je bezplatná. Toto primárne musí štát naplniť, chce to napĺňať verejnými školami a k tomu prispôsobiť celé školstvo,“ doplnil. Mnoho verejných, súkromných aj cirkevných škôl prináša podľa neho výraznú hodnotu do slovenského vzdelávacieho systému. „Majú aj osobitné postavenie a tak sme ho aj deklarovali v tomto návrhu zákona, kde sa dostalo aj ustanovenie o potvrdení osobitného významu pre cirkevné a súkromné školy,“ uzavrel.
Vláda schválila návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení
Vláda na augustovom rokovaní schválila návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Ten by sa mal znížiť cirkevným či súkromným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, a to o 20 percent. Návrh na zmenu financovania škôl je podľa Asociácie súkromných škôl a školských zariadení nespravodlivý a likvidačný pre súkromné školy. Ku kritike sa pridalo aj Fórum kresťanských inštitúcií či správna rada Združenia katolíckych škôl Slovenska. Na znak nesúhlasu s navrhovanou úpravou financovania cirkevných škôl sa v pondelok o 10.00 h na päť minút rozozvučia zvony kostolov na území Trnavskej arcidiecézy.