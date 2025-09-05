Školy začnú od roku 2026 vyučovať o umelej inteligencii, uviedol Drucker

minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Školy začnú od školského roka 2026/2027 vyučovať o umelej inteligencii (AI). Ministerstvo školstva pripravilo Plán zodpovedného využívania AI vo vzdelávaní na Slovensku. V tomto roku tvorí obsah vzdelávania, pripravuje metodické materiály a spúšťa projekty. Informoval o tom minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) na piatkovej tlačovej konferencii.
Správu aktualizujeme.