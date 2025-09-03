Streda3. september 2025, meniny má Belo, zajtra Rozália

Dieťa dostalo od vychovávateľa facku! Vyšetrovanie inšpekcie to potvrdilo

BRATISLAVA - Vyšetrovanie Inšpekcie v sociálnych veciach potvrdilo, že dieťa umiestnené v jednom z centier pre deti a rodinu dostalo od vychovávateľa facku. Informoval hovorca Verejného ochrancu práv (VOP) Branislav Gigac. Ombudsman Róbert Dobrovodský sa na inšpekciu obrátil potom, ako na incident dostal anonymný podnet.

„Keď sa ku mne dostal anonymný podnet naznačujúci neprimerané zaobchádzanie s deťmi v centre pre deti a rodiny, okamžite som konal. Hoci v prípade anonymných podnetov nemôžem podávateľa poučiť o ďalšom postupe, som povinný využiť svoje zákonné právomoci a obrátiť sa na inštitúcie, ktoré majú kompetencie konať. V tomto konkrétnom prípade som preto zaslal oznámenie na Inšpekciu v sociálnych veciach, ktorá je špecializovaným útvarom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ uviedol Dobrovodský.

Zamestnanca písomne upozornil

Riaditeľ centra podľa hovorcu „bezprostredne po zistení“ incidentu konal. Vykonal rozhovor s dotknutým zamestnancom a prijal opatrenia. Zamestnanca písomne upozornil na porušenie pracovnej disciplíny. „Plánované psychologické vyšetrenie nebolo zrealizované z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti vychovávateľa trvajúcej až do konca dozorovaného obdobia,“ dodal Gigac. Ako Kancelária VOP upozornila, takéto správanie zakazuje napríklad Dohovor o ochrane práv detí. Ten vylučuje i psychické násilie. Gigac tiež pripomenul, že na porušovanie práv detí je povinný upozorniť každý.

