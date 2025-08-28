Po Gašparovom štipľavom VIDEU Šimečkovi pretiekol pohár trpezlivosti: Toto je už ÚCHYLNÉ, rozohnil sa šéf PS!

BRATISLAVA/PRAHA - Končia sa letné prázdniny a s nimi aj tie parlamentné. Kým však začne septembrová schôdza Národnej rady SR, prichádzajú, ako inak, na rad aj sociálne siete. Tie využíva aktívne ako koalícia, tak aj opozícia. Vládni poslanci Tibor Gašpar a Richard Glück sa však rozhodli pomerne ostro prehovoriť voči svoju politickému súperovi a dokonca spomínali aj jeho rodinu. To sa šéfovi Progresívneho Slovenska, ktorý bol adresátom videa, viac ako sprotivilo. V odpovedi poriadne pritvrdil a vyzval dvojicu, aby prestala.
Gašparov pozdrav z Prahy
Nový koalično-opozičný konflikt sa rozohnil po tom, čo sa dvojica smeráckych poslancov rozhodla prehovoriť vo videu z pražského kopca. "Pozdravujem osobitne pána Šimečku a jeho príživnícku rodinu," začal video útokom na šéfa PS Gašpar, ktorý stál po boku s poslancom Richardom Glückom. Podľa Gašpara sa Šimečkovci vraj cez občianske združenia "nacucli" na štátny rozpočet.
Dvojica zo Smeru spomína občianske združenie BOD.Y, ktoré vedie práve žena Michala Šimečku, Soňa Ferienčíková Šimečková. Podľa Gašpara, ktorý prehováral z hlavného mesta Českej republiky, sa práve tu malo toto OZ "napichnúť" na grantové schémy a verejné prostriedky v Českej republike.
Podujatie, ktoré má vraj Čechom ukázať situáciu u nás
Podľa Gašpara je Šimečka údajne zodpovedný za rozvrátenie vzťahov obidvoch krajín, pričom dôkazom má byť vraj aj projekt, ktorý sa "záhadne rozbieha" v predvolebnej kampani v Česku. Podľa Glücka si mal Šimečka v Prahe zajednávať prostriedky pre tieto občianske združenie.
"V septembri bude podujatie, ktoré sa volá What the Folk?. Veľmi zaujímavý názov ... A má slúžiť na zobrazenie zlej politickej situácie na Slovensku a zaplatiť to majú Česi. České ministerstvo kultúry má suplovať to naše, ktoré od roku 2023 prestalo pumpovať peniaze do mimovládok, na ktoré je napojená azda celá rodina príživníka Šimečku," zaútočil na Šimečkovcov Glück.
Dvojica sa v posledných minútach videa ešte stručne venovala Šimečkovej ceste do srbského Báčskeho Petrovca, kde došlo k fyzickému konfliktu pravdepodobných nacionalistov.
V šéfovi PS vzkypela žlč, dvojicu smerákov označil za "mozgových atlétov"
Video si zrejme pozrel aj samotný Šimečka, ktorý už po ďalšom útoku nedokázal byť viac ticho. V statuse preto odkázal Gašparovi a Glückovi adekvátne štipľavé veci. "Už to začína byť úchylné, ako sú Smeráci posadnutí mojou partnerkou. Poslanci Gašpar s Glückom najnovšie tvrdia, že s premiérom Fialom som sa v Prahe v roku 2024 stretol preto, aby som vybavil pre Soňu umelecké granty. Chápem, že Smeru padajú percentá, sú v defenzíve, niečo treba vymyslieť - ale takúto blbosť?" spýtal sa už expresívne šéf najsilnejšej opozičnej strany.
Šimečkova žena podľa jeho vlastných slov získala minulý rok ocenenie Dosky za najlepšie tanečné predstavenie sezóny. "Ale keďže Fico a smeráci ju de facto vyhnali zo Slovenska, získala medzinárodný (mimochodom nie vôbec český) grant a umelecky pôsobí v zahraničí. A ešte ani tam jej nedajú pokoj," posťažoval sa Šimečka a rétoricky pritvrdil. "Ale títo mozgoví atléti to potiahli ešte ďalej. Vraj aj do Srbska som išiel preto, aby sme zvrhli Vučičovu vládu, a tá nová za odmenu tiež dá Soni nejaký grant. Prosím, ako môže toto niekto príčetný vymyslieť?" spýtal sa rečnícky.
"Keď idem do Prahy, alebo do Kyjeva, Paríža či Báčskeho Petrovca, tak preto, aby som naprával vaše zlyhania a hanbu, ktorú nám robíte, aby všetci vedeli, že Slovensko je viac ako Fico. A ešte jedna vec. Soňa je skvelá žena, mama, oceňovaná umelkyňa. Prestaňte ju konečne obťažovať, vy “hrdinovia”," odkázal dvojici líder Progresívneho Slovenska na záver.