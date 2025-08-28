Revolučné zmeny v slovenskom školstve: Odborári a ministerstvo našli spoločnú reč

BRATISLAVA - Aktuálne dochádza k legislatívnym zmenám šiestich školských zákonov (novela školského zákona, novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, novela zákona o odbornom vzdelávaní, nový zákon o školskej správe, nový zákon o financovaní a nový zákon o vysokých školách), ktoré majú priniesť zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania, financovania a pôsobenia škôl a školských zariadení všetkých druhov a typov.
Odborový zväz školstva pri rokovaniach so zástupcami ministerstva školstva uplatnil 77 zásadných pripomienok v rámci rozporových konaní k jednotlivým zákonom. V priebehu pripomienkového konania došlo k odstráneniu všetkých zásadných rozporov medzi ministerstvom a Odborovým zväzom školstva a mnohé naše pripomienky boli akceptované a zapracované do textov zákonov. Podporili sme zmeny týkajúce sa predprimárneho vzdelávania, základných, stredných aj vysokých škôl.
"Oceňujeme snahu ministerstva otvárať nepopulárne témy týkajúce sa financovania škôl a školských zariadení a školských obvodov, ktoré majú za cieľ odstrániť deformácie systému nahromadené počas doterajších období. Konkrétne zmeny, ktoré sa nám podarilo v školskej legislatíve presadiť, budeme komunikovať po schválení finálneho znenia zákonov v parlamente", tvrdí predseda zväzu Pavel Ondek.