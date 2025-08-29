Hnutie Slovensko navrhuje rozšíriť okruh povinných osôb podľa infozákona

BRATISLAVA - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ navrhujú rozšíriť okruh povinných osôb podľa infozákona. Chcú presadiť, aby nimi boli poslanci Európskeho parlamentu zvolení v SR. Do parlamentu preto predložili novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám s danou zmenou. Upozornili pri tom na nedostatočnú možnosť kontroly pri odmeňovaní asistentov europoslancov.
„Poslanci Európskeho parlamentu majú na rok 2025 každý mesiac k dispozícii 30.769 eur z rozpočtu Európskej únie na odmeny svojich asistentov. Napriek tomu, že asistenti slovenských poslancov Európskeho parlamentu sú platení z daní nás všetkých, verejnosť nemá reálnu šancu zistiť, v akej sume a za aké činnosti sú ich asistenti odmeňovaní,“ skonštatovali.
archívne video
Predkladatelia pri tom upozornili na to, že poslanec NR SR má na svojich asistentov aktuálne vyčlenenú sumu vo výške 4115 eur. „A príslušná zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca podlieha povinnému zverejňovaniu podľa infozákona,“ podotkli. Rozdiel v kontrolných mechanizmoch označili za zarážajúci.
Novelou chcú preto presadiť, aby bolo možné adresovať žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle infozákona aj slovenskému europoslancovi. „Špecifikum postavenia poslanca Európskeho parlamentu, a teda aj na neho smerujúcej infožiadosti bude spočívať v tom, že poslanec bude povinný poskytnúť zákonom stanovený nevyhnutný okruh informácií týkajúci sa náplne práce a odmeny svojich asistentov v prípade, že s nimi uzavrel pracovnú zmluvu,“ dodali.