Matovič na svojich nezabúda! Hnutie má na výplatnej páske bývalých poslancov aj Pročkovho syna! TAKTO si zarobia

Igor Matovič

Hnutie Slovensko patrí k najbohatším politickým stranám. Vďačí za to do veľkej miery volebnému úspechu v roku 2020, kedy dostali od voličov rekordných 25 percent hlasov, čo im prinieslo zo štátnej pokladnice milióny eur. Ďalšie peniaze dostali po voľbách 2023. Strana vykazuje majetok v hodnote viac ako 11 milión eur.

Igor Matovič oznámil kandidatúru za prezidenta SR

Z týchto peňazí môže hradiť svoj chod, ale aj platiť firmy a ľudí, ktorí pre stranu robia. Ako upozornil portál Aktuality.sk, je medzi nimi viacero bývalých poslancov, ale napríklad aj syn Jozefa Pročka. Pre hnutie už dlhšie robí advokátska kancelária Kaduc & partneri, ktorej spolumajiteľom je bývalý poslanec Miroslav Kadúc. Ten z parlamentu odišiel ešte v roku 2016, no v spolupráci so stranou očividne pokračuje iným spôsobom. V roku 2023 dostal Kadúc od Matoviča zákazky za 60-tisíc eur, vlani mu hnutie podľa svojej výročnej správy vyplatilo už 150-tisíc eur.

Zaplatené od strany dostali aj bývalí poslanci z minulého volebného obdobia. Karol Kučera a Tomáš Šudík si zarobili po 35-tisíc eur, Andrea Andrejuvová viac ako 27-tisíc eur. „Spomínaní bývalí poslanci pre nás vykonávajú najmä služby v oblasti marketingu a poradenstva,“ reagoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Karol Kučera im má pomáhať pri otázkach týkajúcich sa športu, avšak bezodplatne. 35-tisíc eur mal od nich dostať za odkúpené parkovacie miesto v budove, kde má strana centrálu.

Zhruba 27-tisíc eur si zarobil aj ďalší bývalý poslanec hnutia Milan Vetrák. Vetrák s hnutím už roky spolupracuje ako právny expert.

Ďalších približne 26-tisíc eur strana vyplatila firme jilekproduction, za ktorou stojí Rastislav Jílek, ďalší bývalý poslanec hnutia. Firma na svojej stránke uvádza, že poskytuje „kompletné služby v oblasti fotografie, videozáznamu a hudobnej produkcie“.

Hnutie tvrdí, že spolupráca s exposlancami je prirodzená. So zverenými peniazmi podľa vlastných slov hospodária zodpovedne a svoj majetok nevytunelovali. „Je pochopiteľné, že s niektorými našimi bývalými poslancami užšie spolupracujeme. Neprepierame milióny eur v umelo vytvorených reklamných agentúrach ani sa nepotrebujeme skrývať sa sestrinu sukňu, ako to robí napríklad Hlas,“ povedal Matúš Bystriansky.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Hnutie má na výplatnej páske okrem bývalých poslancov aj ďalšie známe mená. Juraj Lacena pracoval ako asistent Igora Matoviča v čase, keď bol ešte predsedom vlády. Od hnutia teraz dostal približne 26-tisíc eur. Podľa Denníka N je Lacena bývalým predajcom vo vydavateľstve Region Press, ktoré kedysi patrilo Matovičovcom.

Pre hnutie dlhodobo robí aj Jarmila Kyselicová, manželka exposlanca Obyčajných ľudí Lukáša Kyselicu. Rovnako tak dostal od strany zaplatené aj Michal Pročko. Syn poslanca Jozefa Pročka vlani od strany inkasoval 40-tisíc eur. „Michal robí zvuk, strihá videá, robí to už tri roky. To nie je, že ja si zamestnávam syna, ja nie som v strane. Oni ho oslovili, či by to nerobil,“ povedal Jozef Pročko. Prípadné rodinkárstvo odmietol.

Okrem toho si viacerí z vyššie menovaných privyrábajú aj ako asistenti súčasných poslancov hnutia. Andrejuvová berie ako asistentka ešte ďalších 1800 eur mesačne, Vetrák s Lacenom inkasujú za prácu asistentov cez 1900 eur.