Dodávky ropy na Slovensko cez ropovod Družba boli obnovené, uviedla Saková

BRATISLAVA - Dodávky ropy na Slovensko boli po minulotýždňovom útoku na ropovod Družba obnovené. Na sociálnej sieti o tom vo štvrtok informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
„Dodávka ropy na Slovensko cez ropovod Družba bola obnovená! Dúfam, že prevádzka zostane stabilná a nedôjde už k žiadnym útokom na energetickú infraštruktúru,“ uviedla Saková. Či ide o úplné obnovenie prepravy nespresnila.
Útok Ukrajiny na ropovod Družba
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu (27. 8.) na sociálnej sieti uviedol, že útok Ukrajiny raketami a dronmi na ropovod Družba spôsobil také vážne škody, že opravy trvajú niekoľko dní. Prvý námestník ruského ministra energetiky Pavel Sorokin maďarského ministra informoval, že po intenzívnej práci sa našlo dočasné riešenie, takže dodávky ropy do Maďarska sa môžu vo štvrtok obnoviť v testovacom režime v nižších objemoch.