SaS kritizuje, že vláda ani v stredu nerokovala o analýze SAV o vakcínach

BRATISLAVA - Opozičná SaS kritizuje, že vláda ani na stredajšom výjazdovom rokovaní nedebatovala o analýze Slovenskej akadémie vied (SAV) o bezpečnosti proticovidových vakcín. Predseda strany Branislav Gröhling zdôraznil, že prvou požiadavkou koaličného Hlasu-SD mal byť odchod splnomocnenca vlády pre preverenie manažovania zdrojov počas pandémie Petra Kotlára. Ministrom za Hlas-SD však podľa neho ide viac o svoje miesta vo vláde.
Kotlár mal byť odvolaný, vláda tému ignoruje
„Je to normálne rokovanie vlády so zaradeným programom, ktorý mali prerokovať. Ale je to problém, pretože nevedia, ako to majú urobiť,“ povedal Gröhling o chýbajúcej diskusii o analýze. Obáva sa, že dokument napokon nebude sprístupnený. „Samozrejme, že to malo byť zaradené a súčasne malo byť zaradené aj to, že Kotlár bude odvolaný z pozície splnomocnenca,“ skonštatoval na tlačovej konferencii Gröhling. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) by mal podľa neho jasne povedať, že Kotlár nemá na svojej pozícii čo robiť. Šéf SaS si myslí, že Kotlára potrebuje vládna koalícia pre svoju stabilitu, preto jeho pozíciu Hlas-SD toleruje.
archívne video
Ak Šaško a Drucker nekonajú, mali by podať demisiu
Opozičná poslankyňa parlamentu Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) zároveň vyzvala Šaška aj ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), aby verejne odsúdili útoky Kotlára, ale aj europoslanca za Smer-SD Ľuboša Blahu na vedcov zo SAV a zasadili sa za odvolanie Kotlára. Ak tak neurobia, mali by podľa nej podať demisiu. „Očakávam, že ministri Šaško a Drucker naberú odvahu a jasne sa vymedzia proti šialeným a spoločensky mimoriadne nebezpečným úletom ich politických súputníkov. Ak toho nie sú schopní a budú ďalej Kotlára tolerovať vo funkcii splnomocnenca, stávajú sa spoluzodpovednými za pokračujúci morálny rozklad štátu a mali by okamžite podať demisiu,“ uviedla Remišová v stanovisku.
Analýza SAV sa podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nedostane do programu schôdzí vlády ani na budúci týždeň. Stredajšie výjazdové rokovanie v Senici nechcel podľa svojich slov zaťažovať inými témami. Zároveň vyjadril plnú podporu pre Kotlára a vyhlásil, že žiadne tlaky na jeho odstúpenie nepripustí.
Vakcíny sú bezpečné, poukázala SAV
Analýza podľa SAV ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval Kotlár, sa nepreukázali a vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.