Koaličný spor ohľadom kasín graduje: Taraba bez mrknutia oka zotrel Huliaka, je to biznis pre asociálov!

Taraba Huliakovi pre nižšie zdaňovanie hazardu poriadne naložil. Zobraziť galériu (3)
Taraba Huliakovi pre nižšie zdaňovanie hazardu poriadne naložil. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, gettyimages.com, TASR/Daniel Stehlík)
NITRA - Zdá sa, že koalícia čelí ďalšiemu vnútornému problému, ktorý sa priamo dotýka spôsobu, akým sa bude konsolidovať. Kým minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) vidí budúcnosť v nižšom daňovom zaťažení hazardu, jeho názorový oponent a čoraz väčší odporca Tomáš Taraba z radov SNS je výhradne proti. S Huliakom nesúhlasí tak výrazne, že mu to dal pocítiť aj na tlačovom brífingu rokovania vlády na Agrokomplexe v Nitre. Vraj je to biznis pre asociálov a treba sa pozrieť do zahraničia.

Dá sa prakticky povedať, že spor o spôsobe zdanenia hazardu sa každým dňom stupňuje viac a viac. Hlavnými zástancami nižšieho zdanenia sú Rudolf Huliak a šéf Tiposu Michal Hutník, ktorí prišli s ideou inštalovania kamenných kasín v obciach a mestách. Filozofiu vidia v tom, že ak budú tieto prevádzky spadať pod štát, dá sa potenciálnych gamblerov lepšie kontrolovať a peňažný zisk z kasín sa dá využiť na nárast finančných prostriedkov v štátnom rozpočte.

Pozrite sa, koľko máte poslancov, odkazujú si navzájom

Tu však ale Huliak naráža na tvrdý odpor svojho niekdajšieho kolegu z kandidátky SNS a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Huliak sa dokonca nechal počuť, že na koaličnej rade majú pre jeho plán nižšieho zdanenia hazardu pochopenie a narozdiel od Tarabu má vraj piatich poslancov, s ktorými vie určiť budúci sled udalostí. Taraba ho po týchto slovách vysmial. "Ja som nominant SNS a priniesli sme siedmich poslancov, takže neviem, o čom sa tu bavíme," odkázal minister envirorezortu Huliakovi.

V zahraničí je to oveľa vyššie, ukazuje Taraba na zdanenie hazardu v Česku či v Maďarsku

"Celá Európska únia má hazard buď rovnako zdanený v online sfére a u kamenných kasín. Druhá možnosť je, že tie herné automaty sú ešte dokonca viac zdanené, ako je online. Jedine Slovensko to má naopak. Ja považujem za absurdné to, že my prídeme s akoukoľvek konsolidáciou a povieme ľuďom 'Viete čo, idete konsolidovať, ale my ideme stále brániť pár podnikateľov, ktorí pôsobia najmä v kamennom hazarde'," vysvetľoval Taraba, pričom celú hazardnú sféru označil za "najasociálnejší typ podnikania".

Taraba sa snažil optiku verejnosti nasmerovať aj k tomu, že online hazard je podľa neho od toho "kamenného" zdanený a overovaný občianskym preukazom, bankovými účtami, ktoré hráč musí mať a tiež časovými obmedzeniami, ktoré bránia rozvíjaniu gemblerstva.

Podľa Tarabu je navyše neprijateľné, že na Slovensku je kamenný hazard zdanený len 17 percentami a online 27 percentami. Pokračoval preto komparáciou so zahraničím. "Pýtam sa, kedy ľudia dali komu vo vláde mandát na chránenie tohto biznisu, kde sú častokrát asociáli, ktorí ani nemajú bankové účty, ktorí tam prepijú a prehrajú všetky dávky, ktoré majú bez kontroly," dodal s tým, že takéto kasína bývajú aj "pračky špinavých peňazí". "V Poľsku je 50-percentná sadzba, v Rakúsku je 40, v Českej republike 35 a v Maďarsku 30.  A na Slovensku je 17. Tak mi povedzte, kto toto vie obhájiť? Obhájiť sa to nedá," povedal minister životného prostredia s tým, že sa snaží vládu izolovať od nálepky "vlády špinavého gamblingu".

Huliak asi sedáva na inej vláde, ako ja

Huliak sa navyše podľa novinárov bráni tým, že na svoj návrh nižšieho zdanenia hazardu má v koalícii a na koaličnej rade podporu, čo sa Tarabovi tiež nezdalo. "Ja na tej koaličnej rade teda som a divím sa, asi teda s pánom Huliakom sedíme na dvoch iných koaličných radách," okomentoval Huliakovo stanovisko o podpore zo strany vlády.

"Túto podporu má celá vládna koalícia, len jediný, kto je proti, je pán Rudolf Huliak," skonštatoval na záver Taraba.

