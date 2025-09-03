Agrokomplex prejde rekonštrukciou: Vláda schválila jeden milión eur

NITRA - Vláda SR schválila uvoľnenie jedného milióna eur na rekonštrukciu a modernizáciu základnej výstavníckej infraštruktúry areálu národného výstaviska Agrokomplex v Nitre, vrátane zastaraných pavilónov a technických zariadení. Kabinet o tom rozhodol na stredajšom výjazdovom rokovaní v Nitre.
Agrorezort označil aktuálny stav výstaviska za kritický. „Veľká časť hál a pavilónov bola postavená v 70. a 80. rokoch 20. storočia, technológie sú zastarané, energetická náročnosť vysoká a chýbajú moderné kongresové priestory,“ uvádza sa v materiáli, ktorý vzala vláda na vedomie. V porovnaní s medzinárodnými výstaviskami stráca podľa ministerstva schopnosť organizovať väčšie podujatia.
Hlavné investičné priority
Medzi hlavné investičné priority patrí komplexná rekonštrukcia a modernizácia pavilónov a hál, budovanie kongresových, kultúrnych a športových priestorov, digitalizácia výstaviska a podpora hybridných podujatí, zelená transformácia a prepojenie s univerzitami a výskumom - centrum inovácií. Odhad investičných potrieb modernizácie je síce podľa agrorezortu vysoký, projekt modernizácie má však vysokú návratnosť.
Vláda na stredajšom rokovaní tiež odobrila, aby boli kapacity Agrokomplexu využívané na prezentáciu, organizáciu odborných prezentačných a vzdelávacích podujatí v rámci rezortov štátnej a verejnej správy vrátane ich organizácií v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Kabinet uložil ministrovi cestového ruchu a športu, aby vyhodnotil možnosť začlenenia plánovaného podujatia karavaningu 2027 medzi významné podujatia cestovného ruchu, poskytol súčinnosť pri jeho propagácii a podporil vznik sprievodných podujatí. Zároveň má minister zvážiť v rámci vyhlasovania výziev na podporu cestovného ruchu zaradenie podpory rozvoja karavaningu.
50 rokov centrom výstav
Národné výstavisko Agrokomplex v Nitre je už 50 rokov centrom výstav slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka. Za toto obdobie sa etablovalo ako najvýznamnejšia platforma na prezentáciu agrosektora na Slovensku a kľúčový nástroj pre komunikáciu so širokou verejnosťou. Každoročne ho navštívi viac ako 80.000 návštevníkov, prezentuje sa vyše 500 vystavovateľov a má ekonomický prínos pre región Nitry.