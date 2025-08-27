Fico prelomil mlčanie: Otvorene sa zastal Kotlára! Splnomocnenca nazval bojovníkom a čestným človekom

BRATISLAVA - Splnomocnenec vlády Peter Kotlár odmietol výsledky analýzy Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorá vyvrátila jeho tvrdenia o nebezpečnosti vakcín proti COVID-19. Opozícia žiada jeho odstúpenie, no samotný Kotlár vylúčil, že by chcel na poste splnomocnenca skončiť. K situácii sa vyjadril premiér Fico, ktorý sa Kotlára zastal a označil ho za "bojovníka". Uviedol, že nepripustí žiadne tlaky na jeho odvolanie.
SAV minulý týždeň informovala, že jej analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila na to, že vyhlásenia a práce s Kotlárovými tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.
Kotlár na pondelkovej tlačovej konferencii v reakcii uviedol, že výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala SAV, nepovažuje za smerodajné. Tvrdil, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom. Rozhodujúce budú pre neho závery vyšetrovania. Rovnako nateraz vylúčil, že by chcel odstúpiť zo svojho postu splnomocnenca vlády. Zatiaľ sa nechystá ani trhať diplom.
Kotlár opäť perlil a obviňoval médiá: Moje experimenty nestáli štát ani cent! TRHANIE diplomu sa nekoná
Opozícia žiada Kotlárov koniec, Fico chytil stranu splnomocnencovi
Opozícia v reakcii na zverejnenie informácie o analýze SAV vyzvala na koniec Kotlára vo funkcii. Opozičné parlamentné hnutia KDH a Slovensko zároveň kritizovali postoj Kotlára k výsledkom analýzy SAV. Podľa poslanca Mareka Krajčího (Slovensko, KÚ, Za ľudí) sa Kotlár nedokáže kriticky pozrieť na vlastné vyjadrenia. Poslanec Peter Stachura (KDH) tvrdí, že Kotlárove ignorovanie racionálnych argumentov vedeckej obce zo strany verejného činiteľa je nebezpečné a neprípustné.
Premiér Robert Fico sa splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 zastal. Po dnešnom výjazdovom rokovaní vlády v Senici odkázal, že nepripustí žiadne tlaky na odvolanie Kotlára z postu vládneho splnomocnenca. Podľa premiéra je Kotlár čestný človek a veľký bojovník. „Želal by som si, aby všetci vo vláde boli takí bojovníci ako on,“ vyhlásil premiér s tým, že kabinet dnes na výjazdovom rokovaní v Senici nerokoval o analýze SAV k vakcínam. Podľa jeho slov sa nechceli zaťažovať témami, ktoré nemajú nič spoločné so samosprávami.
Vyjadrenie ministra vnútra Šutaja Eštoka
Minister vnútra SR a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok nevidí dôvod na to, aby Slováci nedôverovali najvyššej vedeckej autorite, akou je SAV. Pripomenul, že splnomocnenec vlády SR Kotlár má stále úlohu, ktorú mu zadali na začiatku. Venovať sa má efektívnemu riadeniu manažovania pandémie.
„Teraz si dokončil medicínsku časť a musí venovať všetku energiu, ktorú má, aby sa pozrel na to, prečo táto úloha bola vytvorená, a to je skontrolovanie efektívneho manažovania pandémie za čias Igora Matoviča,“ poznamenal.
Susko sa vyjadrí, keď sa podrobne oboznámi so správou
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) si počká na prípadné prerokovanie správy. „Musíme sa najprv podrobne oboznámiť s touto správou a potom sa budeme pýtať ďalšie otázky, pretože aj v správe pána Kotlára sú veci, ktoré majú nejakú právnu relevanciu,“ uviedol Susko.
Uistil, že má rešpekt voči SAV ako renomovanej vedeckej inštitúcii. Nemyslí si zároveň, že by splnomocnenec Kotlár, ktorého správu o rizikách vakcín SAV vyvrátila, mal odstúpiť.