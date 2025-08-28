Štvrtok28. august 2025, meniny má Augustín, zajtra Nikola, Nikolaj

Odborníci sa postavili proti tvrdeniam Kotlára o nebezpečenstve vakcín: Žiadajú odchod z jeho funkcie

TASR

BRATISLAVA - Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSPPS SLS) žiada vládu SR, aby ukončila pôsobenie Petra Kotlára vo funkcii splnomocnenca pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Dôrazne nesúhlasí s jeho vyjadreniami, ktorými podľa nej závažným spôsobom spochybňuje autoritu, prácu a odborné schopnosti zdravotníkov a pracovníkov Slovenskej akadémie vied (SAV). Konštatuje to vo svojom stanovisku výbor SSPPS SLS.

„Peter Kotlár svojimi vystúpeniami a pseudovedeckými názormi opakovane dehonestuje meno vedy, vakcinológie a prácu lekárov zameranú na prevenciu závažných ochorení a epidémií očkovaním, a to nemôžeme v žiadnom prípade tolerovať,“ zdôrazňuje SSPPS SLS. Podotýka, že uverejňovanie nepravdivých, vedecky nepodložených tvrdení spoločnosť a rodičov zneisťuje, vyvoláva pochybnosti o priaznivom vplyve očkovania na zdravie ich detí a podporuje strach z očkovania. Môže to viesť k ďalšiemu zníženiu preočkovanosti detí, ktorého následkom bude nielen zvýšená chorobnosť, ale aj možné úmrtia detí na ochorenia preventabilné očkovaním a v neposlednom rade aj vznik epidémií.

„V našich ambulanciách denne využívame zásadné objavy vakcinológie a očkujeme, aby sme deťom chránili zdravie, život a predišli závažným epidémiám,“ podotýka SSPPS SLS s tým, že starostlivosť o choré deti i prevenciu vykonávajú na základe najnovších poznatkov a princípov medicíny založenej na dôkazoch.

Inštitúcia údajne nie je certifikovaným pracoviskom

Kotlár tento týždeň nateraz vylúčil, že by chcel odstúpiť z postu splnomocnenca. Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala SAV, nepovažuje za smerodajné. Tvrdí, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom. Rozhodujúce budú pre neho závery vyšetrovania. Kotlárovi v stredu (27. 8.) vyjadril podporu premiér Robert Fico (Smer-SD). Označil ho za čestného človeka a veľkého bojovníka. „Žiadne tlaky na jeho odstúpenie nepripustím,“ oznámil. Odmietol zároveň, že jeho dôvera voči splnomocnencovi znamená spochybňovanie autority SAV.

SAV minulý štvrtok (21. 8.) informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval splnomocnenec, sa nepreukázali a vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce. Kotlár pre TASR reagoval, že sa vyjadrovať nebude a chce, aby vo veci rozhodla súdna moc.

Lekárska fakulta sa ohradzuje voči vyjadreniam Kotlára

Lekárska fakulta (LF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa dôrazne ohradzuje voči vyjadreniam splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára, ktoré spochybňujú vedecké autority. Tvrdením, že analýza mRNA vakcín vypracovaná Slovenskou akadémiou vied (SAV) „nemá žiadnu relevanciu“, Kotlár podľa fakulty zásadne podkopáva dôveru verejnosti v najvyššiu vedeckú inštitúciu SR. LF UK takéto vyjadrenia považuje za mimoriadne nebezpečné, pretože spochybňujú autoritu odborníkov, relativizujú vedecké poznatky a otvárajú priestor pre šírenie dezinformácií. TASR o tom informovala Lenka Stejskalová z fakulty.

„Dôvera spoločnosti vo vedu a medicínu je kľúčová pre ochranu verejného zdravia. Podobné výroky majú potenciál oslabiť ochotu občanov riadiť sa odporúčaniami odborníkov, podstupovať preventívne opatrenia a využívať účinné nástroje ochrany, akými sú aj vakcíny. V konečnom dôsledku to môže viesť k zhoršeniu zdravotných ukazovateľov, zníženiu pripravenosti na budúce krízové situácie a prehlbovaniu spoločenských rozdielov,“ uviedla fakulta.

Podotkla, že už viac ako sto rokov pripravuje svojich absolventov na výkon medicíny založenej na dôkazoch, ktorá predstavuje základ modernej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. „Vyjadrenia a konanie splnomocnenca vlády sú v priamom rozpore s týmito princípmi a ohrozujú dôveru občanov vo vedecké inštitúcie, zdravotnícke povolania aj samotný zdravotnícky systém. Výučbu študentov medicíny realizujeme s cieľom, aby zostali na Slovensku žiť a pracovať,“ skonštatovala LF UK.

Vládna a parlamentná podpora činnosti a vyjadrení ľudí ako je Kotlár podľa nej iba umocňuje legitimitu masívneho odlivu kvalitných inteligentných mladých ľudí do vyspelých európskych krajín. „Apelujeme preto na zodpovedný a vecný prístup pri verejných vyhláseniach, ktorý bude rešpektovať fakty, odborné argumenty a vedeckú integritu. Len tak možno zabezpečiť, aby sa Slovenská republika dokázala pripraviť na ďalšie výzvy v oblasti verejného zdravia a posilňovať dôveru spoločnosti vo vedu a medicínu,“ dodala.

AOPP vyzýva na zverejnenie analýzy SAV i odvolanie Kotlára

Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby urýchlene zverejnil celý text analýzy vakcín proti COVID-19 Slovenskej akadémie vied. Vyzýva tiež vládu, aby odvolala z funkcie splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára za zavádzanie verejnosti a hrubé znevažovanie slovenskej vedeckej a odbornej komunity.

„AOPP vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že jediné, čo sa medializuje z úrovne najvyšších a kompetentných štátnych orgánov, je spochybňovanie kvality vykonanej práce odborníkmi zo Slovenskej akadémie vied. Pritom to bola vláda SR, ktorá na popud splnomocnenca pre prešetrenie manažmentu pandémie Covid-19 Petra Kotlára dala SAV zadanie, aby takúto analýzu vypracovala. Je preto zarážajúce, že tá istá vláda teraz vyhlasuje, že SAV nie je certifikované pracovisko na výkon takejto práce, a preto jej správu o tom, že mRNA vakcíny sú bezpečné, spoľahlivé a obsahujú iba zvyčajné množstvá molekúl DNA, treba preskúmať,“ vyhlásila AOPP.

Asociácia upozornila, že pacienti obzvlášť citlivo vnímajú informácie týkajúce sa ochrany a ohrozenia ich zdravia. „Preto polemiky a hádky, ktoré momentálne prebiehajú v súvislosti s proticovidovými vakcínami, môžu zneistiť ich dôveru vo vedecké a zdravotnícke autority. Pacienti sú, pochopiteľne, z veľkej časti laici, ktorí sa spoliehajú na to, čo im hovoria odborníci, respektíve čo im predpisujú a odporúčajú zdravotníci. Ak štát považuje ľudí typu Peter Kotlár za odborníkov, pacienti sa stanú obeťou demagógie a konšpirácií, čo v konečnom dôsledku vedie k poškodeniu ich zdravia,“ podotkla AOPP.

Slovenská rektorská konferencia vyjadrila podporu vedcom SAV

Slovenská rektorská konferencia (SRK) vyjadrila podporu vedcom Slovenskej akadémie vied (SAV) v ich úsilí prinášať verejnosti objektívne a odborne podložené poznatky založené na faktoch, odborných argumentoch a vzájomnom rešpekte. Vo svojom stanovisku tiež uviedla, že SAV predstavuje najvyššiu vedeckú autoritu v krajine a jej odborníci prispievajú k rozvoju poznania v súlade s medzinárodnými štandardmi a vedeckou etikou.

Prezident SRK Vladimír Hiadlovský zdôraznil, že rozhodnutie podporiť vedcov SAV má za cieľ vyjadriť jasný a verejný postoj akademickej obce k potrebe chrániť a podporovať vedu na Slovensku. „Vedecká práca je základom pre rozvoj spoločnosti, ekonomiky aj vzdelávania. Úlohou univerzít a vedeckých inštitúcií je spoločne stáť na strane poznania, odbornosti a rešpektu. Je dôležité, aby verejnosť cítila, že vedecká komunita je jednotná a navzájom sa podporuje,“ dodal.

