Streda27. august 2025, meniny má Silvia, zajtra Augustín

Tajomná nákaza v Ráztočne: Odborníci stále nepoznajú zdroj Q horúčky

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, AI)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

RÁZTOČNO - Odborníci zatiaľ nezistili pôvodcu nákazy Q horúčkou, ktorú začiatkom tohto mesiaca potvrdili v Ráztočne v okrese Prievidza. Potvrdil to riaditeľ Regionálnej a potravinovej správy (RVPS) Prievidza Igor Podoba.

„RVPS Prievidza stále pátra po zistení pôvodcu nákazy, ale zatiaľ sa nám zdroj nepodarilo zistiť. V prvom rade nám zdroj musí potvrdiť Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza so sídlom v Bojniciach,“ povedal Podoba. Veterinári kontrolovali v území veľké chovy. RVPS pred časom požiadala ľudí o spoluprácu pri hľadaní zdroja nákazy, veterinárom mali nahlásiť i neregistrované chovy. „Vyšetrujeme naďalej aj drobnochovy, zistili sme aj dva neregistrované chovy a vzorky z týchto chovov sú už v laboratóriu,“ priblížil Podoba.

Vyšetrovanie pôvodcu nákazy v spolupráci s RVPS Prievidza a Slovenskou akadémiou vied potvrdila i zástupkyňa regionálnej hygieničky Miroslava Štovčíková. Nové prípady Q horúčky podľa nej nepribudli. RÚVZ Prievidza zároveň oznámil, že od 8. do 11. septembra budú môcť u obvodných lekárov o kontrolný odber krvi po prekonaní Q horúčky požiadať občania, ktorí prichádzajú do kontaktu s hospodárskymi zvieratami a ľudia po prekonanom ochorení bez výrazných určených príznakov, a to s cieľom zistenia hladín protilátok a tým identifikácie zdroja nákazy, informovala obec Ráztočno na svojom webe.

Koncom júla hospitalizovali v bojnickej nemocnici viacero ľudí s nejasným pôvodom zápalu pľúc. Prípady Q horúčky potvrdili v Ráztočne začiatkom augusta. Ochorenie spôsobuje baktéria Coxiella burnetii. Patogén sa šíri najmä prostredníctvom kontaktu s infikovanými zvieratami, predovšetkým prežúvavcami, ako sú kozy a ovce, a ich produktmi. Baktéria sa môže šíriť vzduchom, pričom infekčné častice sa dokážu preniesť vetrom do vzdialenosti viac ako dva kilometre.

Viac o téme: NákazaRegionálny úrad verejného zdravotníctvaOdborníciQ horúčka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Leto v znamení nebezpečných
Leto v znamení nebezpečných chorôb: Poplach vo Zvolene pre vysokoinfekčnú virózu, žltačka na východe! Čo robiť?
Domáce
V prievidzskom okrese potvrdili
V prievidzskom okrese potvrdili Q horúčku! Záhadný zápal pľúc má pôvod u zvierat: Počet nakazených môže narásť
Domáce
Nemci sú v panike:
Nemci sú v panike: Severom krajiny sa šíri zriedkavá Q-horúčka, mohla by byť použitá aj ako biologická zbraň
Zahraničné
FOTO Na Slovensku vyčíňajú kliešte:
Na Slovensku vyčíňajú kliešte: Hygienici varujú pred ochoreniami! Všímajte si symptómy
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Brífing poslanca Petra Stachuru: Zákon platí pre všetkých, aj pre ministra Šaška
Brífing poslanca Petra Stachuru: Zákon platí pre všetkých, aj pre ministra Šaška
Správy
Schatzi z Dunaja prežila hororové leto: ÚRAZ dcéry, STRACH o rodinu a žiadny oddych!
Schatzi z Dunaja prežila hororové leto: ÚRAZ dcéry, STRACH o rodinu a žiadny oddych!
Prominenti
Svadba plná luxusu: Známy hudobník sa konečne oženil
Svadba plná luxusu: Známy hudobník sa konečne oženil
Prominenti

Domáce správy

Tajomná nákaza v Ráztočne:
Tajomná nákaza v Ráztočne: Odborníci stále nepoznajú zdroj Q horúčky
Domáce
Polícia upozorňuje na zákaz
Polícia upozorňuje na zákaz pozerania filmov počas jazdy: Vodičom hrozí pokuta
Domáce
Vláda bude na výjazdovom
Vláda bude na výjazdovom zasadaní v stredu rokovať v Senici
Domáce
Martin žije divadlom: Začína sa 103. ročník festivalu Scénická žatva s top slovenskými súbormi
Martin žije divadlom: Začína sa 103. ročník festivalu Scénická žatva s top slovenskými súbormi
Brezno

Zahraničné

Tragická nehoda školského autobusu:
Tragická nehoda školského autobusu: Zahynulo jedno dieťa, zranených je 11 ľudí
Zahraničné
Dánsko si predvolalo amerického
Dánsko si predvolalo amerického diplomata pre správy o ovplyvňovaní v Grónsku
Zahraničné
Desivý nález v Japonsku:
Desivý nález v Japonsku: V bývalej bani objavili ľudské ostatky!
Zahraničné
Šokujúci OBRAT! Poliaci berú
Šokujúci OBRAT! Poliaci berú slovenské obchody útokom: Dôvodom je TÁTO komodita a jej nízke ceny
Zahraničné

Prominenti

FOTO Emma Watson
Filmová Hermiona ako ste ju NEVIDELI: V priesvitných šatách... Aha, TOTO jej vykúkalo pod nimi!
Zahraniční prominenti
Claudia Schiffer
Claudia Schiffer zastavila čas: FOTO v plavkách... TOTO je jej recept pre DOKONALÝ vzhľad
Zahraniční prominenti
Jana Majeská a Ján
Schatzi z Dunaja prežila hororové leto: ÚRAZ dcéry, STRACH o rodinu a žiadny oddych!
Domáci prominenti
Jackuliak sa už nedokáže
Hercovi Jackuliakovi už RUPLI NERVY... Tvrdý ODKAZ premiérovi: Fico, NIČÍŠ budúcnosť môjho dieťaťa!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Lietadlo spoločnosti British Airways
CHAOS na letisku: Z lietadla muselo tesne pred odletom vystúpiť 20 cestujúcich! Dôvod bol PREKVAPUJÚCI
Zaujímavosti
FOTO Fosília predchodcu človeka Lucy
SVETOVÝ unikát v Čechách: Najslávnejšia kostra sveta je prvýkrát v Európe! VIEME, kde si ju môžete pozrieť
Zaujímavosti
HOROR na palube lietadla:
HOROR na palube lietadla: Muž znásilnil len 15-ročné dievča! Rodič sedel o pár sedadiel ďalej
Zaujímavosti
Ako sa mení sexuálne
Ako sa mení sexuálne správanie žien po 40-tke a 50-tke: Čo je normálne a s čím niečo robiť?
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Obavy ľudí o financie rastú: Kartami ešte zamieša konsolidácia!
Obavy ľudí o financie rastú: Kartami ešte zamieša konsolidácia!
Výdavky na dôchodky prudko vystrelili: Ekonomika nestíha, čo je za tým?
Výdavky na dôchodky prudko vystrelili: Ekonomika nestíha, čo je za tým?
Prídeme až o štyri voľné dni? Koalícia chystané opatrenia stále tají!
Prídeme až o štyri voľné dni? Koalícia chystané opatrenia stále tají!
Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!

Šport

Z malej dedinky až na Times Square: Česká tenistka so špeciálnym tetovaním žiari v New Yorku
Z malej dedinky až na Times Square: Česká tenistka so špeciálnym tetovaním žiari v New Yorku
US Open
Premožiteľ Slovana a Celticu nie je jediný: Aj ďalšie dva kluby čaká premiéra v Lige majstrov
Premožiteľ Slovana a Celticu nie je jediný: Aj ďalšie dva kluby čaká premiéra v Lige majstrov
Liga majstrov
Zmluvu rozviazal na vlastnú žiadosť: Slovenský futbalista ukončil pôsobenie v Prešove
Zmluvu rozviazal na vlastnú žiadosť: Slovenský futbalista ukončil pôsobenie v Prešove
Niké liga
Po Slovane padol aj slávny Celtic: Kazašský šampión slávi historický postup v Lige majstrov!
Po Slovane padol aj slávny Celtic: Kazašský šampión slávi historický postup v Lige majstrov!
Liga majstrov

Auto-moto

Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Flexibilita na pracovisku: Ako slovenské firmy menia hru a čo z toho môžete vyťažiť?
Flexibilita na pracovisku: Ako slovenské firmy menia hru a čo z toho môžete vyťažiť?
Motivácia a produktivita
Ako si nastaviť realistické pracovné ciele na zvyšok roka 2025 a konečne ich aj dosiahnuť
Ako si nastaviť realistické pracovné ciele na zvyšok roka 2025 a konečne ich aj dosiahnuť
Motivácia a produktivita
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Ako obaliť vyprážaný syr, aby nevytekol: Malý trik s veľkým efektom
Ako obaliť vyprážaný syr, aby nevytekol: Malý trik s veľkým efektom
Rady a tipy
Ako pripraviť tmavý guláš: Osvedčené tipy, ktoré vám pomôžu
Ako pripraviť tmavý guláš: Osvedčené tipy, ktoré vám pomôžu
Rady a tipy

Technológie

Samsung ukázal, ako môžeš zistiť, ktoré aplikácie pristupujú ku kamere telefónu či mikrofónu. Túto funkciu neprehliadni!
Samsung ukázal, ako môžeš zistiť, ktoré aplikácie pristupujú ku kamere telefónu či mikrofónu. Túto funkciu neprehliadni!
Bezpečnosť
Desivý „Bzučiak“ vysiela už celé desaťročia. Tajomný ruský signál na 4625 kHz straší svet
Desivý „Bzučiak“ vysiela už celé desaťročia. Tajomný ruský signál na 4625 kHz straší svet
Armádne technológie
AKTUÁLNE: V Čechách udrel nový podvod. Zlodeji takto kradnú údaje z bankových kariet a čoskoro môže byť aj u nás
AKTUÁLNE: V Čechách udrel nový podvod. Zlodeji takto kradnú údaje z bankových kariet a čoskoro môže byť aj u nás
Bezpečnosť
Tvoj Android už nebude ako predtým. Google ho chce touto funkciou priblížiť k iOS
Tvoj Android už nebude ako predtým. Google ho chce touto funkciou priblížiť k iOS
Android

Bývanie

Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn

Pre kutilov

Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Recepty
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Náradie
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Recepty
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tri beauty produkty, s ktorými zvýrazníte svoju krásu: Nekopírujte ostatných, nechajte vyniknúť vašu jedinečnosť
Krása
Tri beauty produkty, s ktorými zvýrazníte svoju krásu: Nekopírujte ostatných, nechajte vyniknúť vašu jedinečnosť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šokujúci OBRAT! Poliaci berú
Zahraničné
Šokujúci OBRAT! Poliaci berú slovenské obchody útokom: Dôvodom je TÁTO komodita a jej nízke ceny
Odborníci dvíhajú varovný prst!
Domáce
Odborníci dvíhajú varovný prst! Poukázali na obrovský problém s dôchodkami: TOTO spôsobil rýchly rast
MIMORIADNY ONLINE Trump pohrozil
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Trump pohrozil Rusku: Ak Putin nepristúpi na prímerie, príde ekonomická vojna!
David Petraeus
Zahraničné
Exšéf CIA Petraeus: Putin zastaví vojnu len ak získa nové územie

Ďalšie zo Zoznamu