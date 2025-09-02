Občanom pretiekol pohár a spísali petíciu: Útoky na vedu a lekárov musia SKONČIŤ, treba prekopať celý systém!

BRATISLAVA - Keď v štáte nastane situácia, že jeden z kľúčových sektorov začne vykazovať vážne známky zlyhávania, začína sa postupne ozývať odborná verejnosť a aj občiansky sektor. Je známe, že zdravotníctvo na Slovensku nie je už dlhodobo v ideálnej kondícii, no keď sa k tomu najnovšie pridali aj útoky na špecialistov a vedcov, prišla nová vlna odporu. Najnovšia petícia chce okamžitú stopku tejto agresie a zvoláva na nastolenie nového režimu v tomto sektore!
Občiansky odpor, ktorý s novou petíciou vedie Karin Kubíková, sa dostal do svojej výslednej podoby a občania už môžu vyjadrovať svoju vôľu na tomto odkaze. Petičná iniciatíva nesie názov "Za zdravie si platíme, nerozhodujte za nás" a autori v nej požadujú, aby sa z peňazí daňových poplatníkov nedehonestovali vedecké štúdie a odborníci ako takí. To isté platí aj v rámci apelu na splnomocnencov.
V čase písania článku sa pod petíciu podpísalo 550 ľudí. Autorka dáva petíciu do verejného diskurzu aj preto, lebo práve s príchodom jesenných mesiacov sa blíži vírusová sezóna a Slovensko doteraz neobstaralo vakcíny, čo môže podľa nej spôsobiť vážne následky na verejnom zdraví. "V čase, keď sa šíri nový variant koronavírusu a potrebujeme sa chrániť, Slovensko doteraz stále nezaobstaralo vakcíny pre ľudí, ktorí sa chcú a potrebujú chrániť. To je obzvlášť nebezpečné pre zraniteľné skupiny, ako sú onkologickí pacienti, diabetici či starší ľudia. Žiadame a vyzývame predstaviteľov štátu, aby nehazardovali s našim zdravím," vyhlasuje Kubíková.
Zdravotníctvo je aj z našich daní, informujú autori petície
Autori petície zrejme nepriamo apelujú aj na nedávne výstupy splnomocnenca pre vyšetrenie pandémie koronavírusu, ktorý tvrdil, že sa potvrdili značné množstvá molekúl DNA vo vakcínach. SAV pritom tieto tvrdenia odmietlo a označila tieto množstvá DNA za zanedbateľné a bežné.
"Platíme si zdravotníctvo z našich daní, nie aby za nás rozhodovali ľudia bez odbornosti, ktorí ohrozujú naše životy. Podľa analýzy Inštitútu zdravotnej politiky chýba až 5 515 lekárov v nemocniciach aj ambulanciách. Útoky na zdravotníkov nie sú len politickou hrou, predstavujú útok na naše základné práva a starostlivosť, čo môže spôsobiť kolaps systému a celej slovenskej ekonomiky," bije na poplach autorka petície.
Kľúčovými požiadavkami podľa Kubíkovej sú:
- zastavenie verejných útokov na zdravotníkov a vedcov,
- ochrana verejného financovania vedy a zdravotníctva,
- rešpektovanie odbornosti v rozhodovaní o zdravotnej politike,
- uznanie zdravia ako základného ľudského práva.
V znení petície sú tiež zahrnuté ďalšie body. Právo na ochranu zdravia podľa autorky nie je zabezpečené v rovnakej miere ako v ostatných krajinách Európske únie. Právo na informovaný výber je podľa petície limitované nedostupnosťou preventívnych prostriedkov a právo na rovnaké zazachádzenie nie je dodržané voči občanom, ktorí sa chcú chrániť.
"Žiadame od Vás ako od zvolených zástupcov občanov, aby ste okamžite prijali opatrenia na zabezpečenie prístupu k novým COVID-19 vakcínam. Nejde o politickú otázku, ale o základné právo občanov na ochranu zdravia a života. Rešpektujeme právo každého občana rozhodnúť sa, či sa chce očkovať alebo nie. Rovnako však požadujeme rešpektovanie práva tých občanov, ktorí sa chrániť chcú a potrebujú," uzavrela autorka.