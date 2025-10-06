Ikona občianskeho aktivizmu 90. rokov v ŠKANDALÓZNEJ póze: Čarnogurský s kalašnikovom v ruke po boku Rusov!

BRATISLAVA/MARIUPOĽ - Niekdajší občiansky aktivista z prvých rokov štátu a ikonická tvár KDH sa ukázala v škandalóznom postavení. Ján Čarnogurský už dávno zmenil geopolitické kormidlo a jeho sympatie k Rusku nie sú ničím novým. Novou je však šokujúca bojová fotka.
Na cestu Čarnogurského po rusku a jeho kontroverzné články upozornila známa stránka Hoaxy a podvody. Bývalá tvár a symbol založenia prvých stĺpov demokracie na Slovensku sa ukázala so samopaľom AK-47 kalašnikov v ruke, ako strieľa po boku ruských príslušníkov ozbrojených síl.
Išlo o "cestu novinárov a publicistov" na Donbas
Túto fotografiu prebrali z blogu Čarnogurského, ktorý cez dve časti referuje svoju cestu po Rusku. "Ruské občianske združenie Vaše Novosti usporiadalo v septembri t. r. cestu zahraničných novinárov a publicistov na Donbas, kde nedávno prebiehali boje medzi ruskou a ukrajinskou armádou. Zaviedli nás aj do prístavného mesta Mariupoľ a jeho okolia," napísal Čarnogurský o svojej ceste, z čoho sa dá usúdiť, že tam nebol jediným sympatizantom.
Pri tejto príležitosti si niekdajší najpopulárnejší slovenský politik zobral do ruky bojovú zbraň, namieril ňou a odfotil sa s vojenskou helmou a nepriestrelnou vestou.
Čarnogurský klame, tvrdí stránka
Paradoxne to bol však Čarnogurský, ktorý po revolúcii a ešte pred ňou významne zastával aktivizmus proti komunistickému režimu. "Dnes srší klamstvami a proruskou propagandou. V súčasnosti sa vyznamenal tým, že na webe svojej Rusko-slovenskej spoločnosti zverejnil články s názvom „Cesta po Rusku“ a „Cesta po Rusku 2“. Už v úvode článku klame, keď píše, že Minské dohody otvorene porušovala predovšetkým ukrajinská strana. Medzi hlavné body dohôd patrilo, že z územia Ukrajiny musia odísť vojenské organizácie, žoldnieri a vojenská technika. Z územia nášho suseda však nikdy úplne neodišli a o pár rokov neskôr Rusko napadlo Ukrajinu," kritizuje Čarnogurského stránka, ktorá sa primárne venuje vyvrácaniu hoaxov.
V druhom článku Čarnogurský referuje návštevu výcvikového tábora neďaleko Mariupoľa, kde si "mohol vyskúšať riadenie vojenského dronu" a "vystreľovanie celého zásobníka zo zbrane Kalašnikov typu AK".
"Pri tom mu asistovali a inštruovali ho predstavitelia ruskej strany. Je to odsúdeniahodné, ak si slovenský občan – a kedysi predstaviteľ občianskeho disentu i štátnej moci – dnes spríjemňuje svoje chvíle tým, že si zastrieľa a stretáva sa s predstaviteľmi režimu, ktorí páchajú vojnové zločiny u našich susedov," prispela kritikou antihoaxová stránka.
Čarnogurský to tak nevidí a v závere svojho blogu hovorí o "bratovražednej vojne dvoch národov". "Stretnutie s ukrajinskou jednotkou na ruskej strane sme ukončili so smútkom. Dva príbuzné národy zahnali do bratovražednej vojny a nedovolia im dostať sa z nej. Dokonca hrozia zatiahnuť do nej ďalších," napísal bývalý politik.