Raši odcestuje na pracovnú cestu do Japonska: TOTO je cieľom

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) v pondelok popoludní odcestuje na pracovnú cestu do Japonska. Cieľom cesty je posilnenie strategického partnerstva a hospodárskej spolupráce medzi krajinami. Informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
Počas návštevy Raši absolvuje rokovania s najvyššími predstaviteľmi japonského zákonodarného zboru - s predsedom Snemovne radcov Masakazum Sekigučim a predsedom Snemovne reprezentantov Fukuširom Nukagom. Súčasťou programu bude aj stretnutie s predsedníčkou japonsko-slovenskej parlamentnej skupiny priateľstva Seiko Noda. Hlavnými témami rozhovorov bude posilnenie medziparlamentnej spolupráce a diskusia o spoločných záujmoch v medzinárodnej politike.
„Japonsko je pre Slovensko strategickým partnerom, s ktorým nás spájajú nielen vynikajúce diplomatické vzťahy, ale aj spoločné demokratické hodnoty. Cieľom mojej cesty je prispieť k tomu, aby sa naša spolupráca ďalej rozvíjala, a to najmä v oblastiach hospodárstva, inovácií a investícií, kde vidíme obrovský potenciál,“ uviedol Raši.
Ekonomický rozmer cesty
Ekonomický rozmer cesty bude zameraný na podporu obchodu a vytváranie príležitostí pre nové japonské investície na Slovensku. Japonsko patrí podľa Rašiho medzi najvýznamnejších zahraničných investorov a cieľom rokovaní bude posilniť tento trend, predovšetkým v oblastiach s vysokou pridanou hodnotou.
V rámci programu navštívi predseda NR SR aj prefektúru Kjóto, kde sa stretne s guvernérom Takatošim Nišiwakim. Zúčastní sa takisto na svetovej výstave EXPO 2025 v Osake, kde navštívi aj slovenský národný pavilón venovaný témam udržateľnosti a kvality života.