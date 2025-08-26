Utorok26. august 2025, meniny má Samuel, zajtra Silvia

Špecializovaný trestný súd uznal pedagóga za vinného pre spochybňovanie holokaustu! Ak nezaplatí peňažný trest, čaká ho väzenie

PEZINOK - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku uznal vysokoškolského pedagóga Jána Dudáša za vinného zo spáchania prečinu popierania a schvaľovania holokaustu. Uložil mu peňažný trest vo výmere 700 eur, v prípade jeho nezaplatenia náhradný jednomesačný trest väzenia. Tiež prepadnutie veci vrátane osobného počítača. Utorkový rozsudok súdu nie je právoplatný, prokurátor sa odvolal, obhajca obžalovaného si ponechal lehotu na prípadné podanie odvolania.

Trestnú činnosť, pre ktorú bol obžalovaný uznaný za vinného, považuje súd za závažnú, pretože má vplyv aj na ostatných členov spoločnosti. „Sloboda prejavu nie je bezbrehá, má určité limity. Tieto limity vyjadrené zákonom vyplývajú z medzinárodných dohovorov a z Ústavy SR,“ zdôraznil samosudca Miroslav Mazúch. Konanie obžalovaného však kvalifikoval miernejšie, ako je uvedené v obžalobe. „Súd sa nestotožnil s právnou kvalifikáciou, že by konanie, tak ako bolo popísané pri vznesenom obvinení a pri podaní obžaloby, napĺňalo aj všetky znaky zločinu výroby a rozširovania extrémistického materiálu,“ doplnil sudca.

Pedagóg zaslal v roku 2019 otvorený list vedúcemu Múzea holokaustu v Seredi Martinovi Korčokovi. V liste obžalovaný napríklad uviedol, že „holokaust v Seredi je mytológia v rozpore so skutočnosťou, de facto je to múzeum niečoho, čo v Seredi neexistovalo“. V roku 2020 bývalá Národná kriminálna agentúra zasahovala v dome obžalovaného, ako aj v jeho kancelárii na Technickej univerzite v Košiciach.

Odvolanie prokurátora v prípade popierania holokaustu

Súd argumentoval, že to, čo sa dialo počas rokov 1942 až 1945 v Seredi, bolo opísané v znaleckom posudku. Znalec označil list napísaný obžalovaným za nedbalú, neserióznu prácu s odbornou literatúrou. Autor podľa znalca používal selektívne citáty, ktoré boli prekrútené, išlo o neúplné informácie a išlo aj o autorov, ktorí boli na území iných štátov odsúdení pre trestnú činnosť v súvislosti s touto oblasťou.

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave Martin Nociar zahlásil v utorok odvolanie v neprospech obžalovaného vo výroku o vine i treste. „Aj naďalej zastávam názor, že obžalovaný sa konaním, tak, ako je popísané v podanej obžalobe, dopustil okrem prečinu popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov proti ľudskosti aj zločinu výroby extrémistického materiálu a taktiež zločinu rozširovania extrémistického materiálu,“ povedal. Obhajca Jána Dudáša rozsudok pred médiami nekomentoval. Obžalovaný sa na utorkovom hlavnom pojednávaní nezúčastnil, už skôr vinu odmietol.

Viac o téme: TrestHolokaustPezinokVäzenieJán Dudáš
