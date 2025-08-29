Vietnam v predstihu prepustí takmer 14-tisíc väzňov

HANOJ - Vietnam v piatok oznámil, že pred oslavami štátneho sviatku prepustí takmer 14.000 väzňov vrátane cudzincov. Pôjde o rekordný počet prepustených za jediný rok, informujeme podľa agentúry AFP.
Komunistická krajina často vyhlasuje amnestie pred výročiami dôležitých udalostí. V apríli pred 50. výročím pádu Saigonu prepustila viac ako 8.000 väzňov, teraz v utorok oslávi 80. výročie vyhlásenia nezávislosti. Pád francúzskej koloniálnej nadvlády si pripomenie sprievodom v hlavnom meste Hanoj. Od pondelka úrady „udelia amnestiu 13.915 väzňom vo výkone trestu odňatia slobody“, uviedol na tlačovej konferencii Can Dinh Tai z prezidentskej kancelárie. Medzi prepustenými je 66 cudzincov 18 rôznych národností vrátane Číny, Južnej Kórey, Spojených štátov a Austrálie.
Od roku 2009 Vietnam prepustil približne 100-tisíc väzňov pred vypršaním trestu
Le Van Tuyen, námestník ministra verejnej bezpečnosti, povedal, že „celkový počet prepustených väzňov v tomto roku je najväčší v histórii“. Ministerstvo verejnej bezpečnosti uviedlo, že vo Vietname si odpykáva tresty viac ako 190.000 väzňov. Väzni odsúdení za „pokus o zvrhnutie“ vlády alebo „terorizmus“ nie sú podľa vietnamských zákonov oprávnení na prepustenie. Od roku 2009 Vietnam prepustil približne 100.000 väzňov pred vypršaním trestu, ale politickí aktivisti medzi nikdy neboli.