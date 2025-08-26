Tragická smrť po pôrode v Galante! Rodina obviňuje nemocnicu z nedbanlivosti, úrady začali vyšetrovanie

GALANTA - Začiatkom júla sa v Galante odohrala tragédia. 32-ročná Orsolya z obce Obid v okrese Nové Zámky zomrela v nemocnici len niekoľko hodín po pôrode svojho tretieho dieťaťa. Personál pritom mala počas pôrodu opakovane upozorňovať, že niečo nie je v poriadku. Jej rodina, neochotná zmieriť sa s touto stratou, podala podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).
O prípade informuje portál Parameter, ktorý má podnet k dispozícii. Podľa neho bola Orsolya zdravá, skúsená matka, ktorá pravidelne absolvovala všetky prenatálne kontroly. Ráno 7. júla prišla do galantskej nemocnice v dobrom stave a nálade, sprevádzaná partnerom a jeho súrodencom. Počas pôrodu však nastali vážne komplikácie.
Rodina vo svojej sťažnosti uvádza, že stav rodičky nebol dlhšiu dobu adekvátne sledovaný. Opisuje, že keď sa nakoniec k vyšetreniu pristúpilo, lekár jej mal podľa podania spôsobiť výraznú bolesť. Zvyšky plodovej vody, ktorá jej už predtým odtiekla, jej údajne odstránil manuálne, a následne jej bol na vyvolanie kontrakcií podaný oxytocín. Následnej sa jej stav rapídne zhoršil. Sťažovala sa na dýchacie ťažkosti, nevoľnosť, slabosť, závraty a vyčerpanosť. Podľa svedectva príbuzných personál na jej problémy reagoval ľahkovážne "vetami ako "Dýchajte zhlboka" alebo "Nebuďte precitlivená".
Pôrod prebiehal komplikovane, s potrebou manuálnej asistencie personálu. Hoci sa dieťa narodilo živé, stav matky sa naďalej zhoršoval. Orsolya pociťovala silný tlak na hrudi a pretrvávajúce problémy s dýchaním. Rodina tvrdí, že ani v tejto fáze zdravotníci nevenovali jej stavu dostatočnú pozornosť.
K vážnejšiemu zásahu došlo až po odstránení placenty, keď personál zaregistroval nadmerné krvácanie. Napriek privolaniu primára a následnej resuscitácii sa mladú matku nepodarilo zachrániť. Pitva potvrdila ako príčinu smrti embóliu plodovou vodou - zriedkavú, ale závažnú komplikáciu.
Prípad rieši Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aj polícia
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou potvrdil začatie konania v tejto veci. Hovorkyňa úradu Monika Mrázová uviedla, že podnet im bol doručený 28. júla 2025 a prvé úkony sa uskutočnili 14. augusta v galantskej nemocnici. Dodala, že v súčasnosti prebieha zber dokumentácie a neskôr sa do vyšetrovania zapoja aj odborní experti, ktorí pripravia záverečnú správu. Vyšetrovanie však môže trvať až deväť mesiacov. Zároveň v prípade koná aj galantská polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
Spoločnosť Penta Hospitals, prevádzkovateľ nemocnice, vo svojom vyjadrení pre Parameter zdôraznila, že podľa ich interného preverenia išlo o nepredvídateľnú komplikáciu, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri súčasných lekárskych poznatkoch a maximálnom úsilí personálu. Dodala, že s Úradom pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nemocnica spolupracuje a v zákonom stanovenej lehote mu odovzdá všetku požadovanú dokumentáciu a vyjadrenia.