Vláda zasadne na výjazdovom rokovaní v Nitre: Venovať sa má Agrokomplexu i envirozákonom

BRATISLAVA - Na rekonštrukciu a modernizáciu základnej výstavníckej infraštruktúry areálu národného výstaviska Agrokomplex v Nitre by mala vláda uvoľniť jeden milión eur. Vyplýva to z návrhu, ktorým sa bude kabinet zaoberať na stredajšom výjazdovom rokovaní v Nitre, súvisiacom aj s 50. výročím výstavy Agrokomplex.
Analýza vývoja agrosektora a perspektívy rozvoja inštitúcie Agrokomplex - Národné výstavisko obsahuje aj návrh ďalších opatrení vrátane rozšírenia využitia Agrokomplexu pre podujatia organizované rezortmi štátnej a verejnej správy.
Zákon o odpadoch
Vláda sa má zaoberať aj dvomi legislatívnymi návrhmi z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. V návrhu novely zákona o odpadoch navrhuje, aby uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládok odpadov zabezpečovala organizácia poverená rezortom. Náklady na tieto procesy by sa mali hradiť z účelovej finančnej rezervy, ktorú vytváral prevádzkovateľ skládky odpadov počas jej prevádzky.
Návrh zmeny zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie má okrem iného viesť k úprave kompetencií a postavení príslušných orgánov štátnej správy v procese vydávania povolení, respektíve rozhodnutí. „Navrhované legislatívne zmeny sú smerované k vyššej efektivite výkonu štátnej správy na dotknutých úsekoch, efektívnemu čerpaniu a využitiu finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR,“ uvádza envirorezort.
Skrátené legislatívne konanie
Oba legislatívne zámery MŽP zároveň navrhuje prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Kabinet má na výjazdovom rokovaní schváliť aj program starostlivosti o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Levočské vrchy do roku 2054. Cieľom navrhovaných opatrení je zabezpečiť priaznivý stav biotopov pre 19 druhov vtákov európskeho významu, ich prežitie a rozmnožovanie.
V rámci informatívnych bodov predstaví minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) stav plnenia opatrení a úloh Stratégie dlhodobej starostlivosti v SR vrátane prepojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Rovnako bude informovať o splnení cieľov a úloh národnej koncepcie prevencie a ukončovania bezdomovectva v minulom roku. Podľa materiálu napríklad v oblasti podpory terénnych programov na vyhľadávanie osôb ohrozených stratou bývania a zažívajúcich bezdomovstvo poskytli poradenstvo vyše 700 osobám, v rámci dlhového, rodinného a právneho poradenstva zrealizovali viac ako 30.000 predbežných konzultácií, vyše dve tretiny z nich sa týkali agendy zadlženia.